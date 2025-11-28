Las cabañuelas de Jorge Rey anticipan el tiempo del próximo año: la dorsal africana que llega en enero de 2026 El conocido 'chico del tiempo de TikTok', Jorge Rey, ha hecho ya sus predicciones para el tiempo del próximo año

Jorge Rey se ha convertido en 'el chico del tiempo' para quienes siguen fielmente sus predicciones en redes sociales. Este joven meteorólogo se ha hecho famoso por sus predicciones utilizando el método tradicional de las cabañuelas (basado en la observación de la naturaleza) junto con otros enfoques para predecir el tiempo. Y las cabañuelas ya han hablado.

Este último fin de semana de noviembre, según Rey, el frío se acentuará dejando fuertes nevadas en las zonas de alta montaña, incluso pudiendo aparecer los primeros copos.

Para el mes de diciembre hace una predicción doble: una primera quincena que vaticina será más «cálida», con un anticiclón estanco que traerá niebla pero que mantendrá unas máximas agradales y un cambio importante en torno al 18 y 19 de noviembre. En esta segunda quincena, según Jorge Rey, los vientos continentales traerán una borrasca a España que afectará con cotas bastante bajas y la posibiidad de lluvias al norte e incluso nieve. Vamos, que es probable que la lotería «se congele un poco», bromea.

Predicción para el mes de enero

Para enero de 2026, el meteorólogo asegura que viviremos una primera quincena sin demasiados cambios con un clima agradable a causa de un anticiclón estanco por una «típica» dorsal africana.

En la segunda quincena, sin embargo, asegura que la situación cambiará radicalmente, sobretodo en torno al 24 de enero. Para esta fecha su previsión se centra en una borrasca proveniente del norte con vientos polares y fuertes nevadas en cotas medias.

