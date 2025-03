Bustinduy intentará duplicar el permiso de natalidad a las familias monoparentales

El ministro de Derechos Sociales prometió hoy a los representantes de la federación de asociaciones de familias monoparentales que tratará de convencer al PSOE, su ... socio en el Ejecutivo, y a sus aliados parlamentarios para que la futura ley de Familias, que en breve empezará a tramitarse el Congreso, incorpore vía enmienda duplicar la duración de los permisos de natalidad para este tipo de hogares con un solo progenitor y en ocho de cada diez casos encabezados por una mujer.

Pablo Bustinduy no especificó la duración concreta a la que aspira con el término duplicación del permiso de maternidad o paternidad de las familias monoparentales, pero su predecesora en el cargo, Ione Belarra, que también abogó en el anterior Gobierno de coalición por la misma mejora, consideraba que la nueva licencia no debía ser inferior a las 26 semanas -el actual permiso completo de 16 semanas de un progenitor más las diez semanas de libre utilización del otro- y que debía permitirse a la madre o padre únicos ceder alguna semana familiares directos para que les ayudasen con la crianza y no tuviesen una ausencia laboral tan prolongada, lo que podría penalizarles en el futuro en la búsqueda de trabajo, según solicitaron en su día las propias organizaciones de afectados.

Bustinduy sumará esta reclamación a la negociación que ya tiene en marcha con sus socios de Gobierno y con sus aliados parlamentarios para tratar de incluir, bien en los hipotéticos Presupuestos del Estado de 2024 o en la ley de Familias, la ampliación del permiso de paternidad hasta las 20 semanas y la retribución de al menos cuatro de las ocho semanas del permiso de crianza para los hijos de menos de ocho años.

No incluido en el pacto de coalición

En cualquier caso, una u otra reivindicación no podrán negociarse con igual peso, pues mientras la ampliación a 20 semanas y la retribución de parte de la licencia de crianza son logros comprometidos para esta legislatura en el pacto de coalición cerrado con el PSOE no ocurre lo mismo con la duplicación de la licencia para familias monoparentales, que no está incluida en el acuerdo.

Esta última es una reivindicación de los ministros de Sumar, lo mismo que ocurre con el intento de Bustinduy de que la ley de Familias también acabe por convertir en universal la renta crianza de 100 euros y que, además, las madres la cobren no solo hasta que sus hijos cumplan tres años sino que lo hagan al menos hasta que lleguen a los seis.

Como ocurre con la posible ampliación del permiso de paternidad a las 20 semanas, aunque la ley de Presupuestos o la de Familias terminen por aceptar en los próximos meses la duplicación de la licencia maternal monoparental eso no quiere decir que toda la mejora se produzca de golpe. La norma podría reconocer este derecho, pero establecer, como ya ocurrió en el pasado con aumentos de este mismo permiso parental, un período gradual para ampliación, de un año o de varios, hasta completar el objetivo final.