A Maradona le echan de casa Rocío y el 'Pelusa', tiempo atrás. Su novia, Rocío Oliva, da por rota la relación con el 'Pibe de Oro' A. P. Sábado, 15 diciembre 2018, 11:52

La novia de Maradona ha echado de casa al que fue astro del fútbol mundial. Según publica la prensa argentina, la prometida del 'Pelusa', Rocío Oliva, ha dado por roto el noviazgo. Dicen que Rocío, de 28 años, fue infiel al exjugador, aunque el deterioro de la relación viene de lejos. En un programa reciente de televisión, el amor de Maradona se presentó como una mujer cuyo estado civil era la soltería. Lo paradójico del asunto es que Maradona ha sido expulsado de la vivienda que él mismo le compró a Rocío en Bellavista (México). Eso sí, el mítico delantero no está dispuesto a desprenderse de la propiedad inmobiliaria sin oponer resistencia. Harta de Diego Armando, Rocío Oliva ha dado muestra de que no va de farol. De hecho, ha preferido permanecer en Argentina y no volver a México, donde Maradona dirige al equipo Dorados de Sinaloa.

Los cotilleos sobre la ex del actual entrenador no paran. De hacer caso a los rumores, Rocío ya ha encontrado un nuevo amor para reemplazar en su corazón a la leyenda del balompié. En la casa regalada viven, entre otros, los padres y el hermano menor de Oliva, familiares por los que Maradona nunca ha sentido demasiado aprecio. Rocío Oliva, exjugadora del River Plate, logró sacar de sus casillas al exfutbolista cuando dijo delante de todo el mundo que estaba soltera. «Esto a Diego lo enfadó. Y el fin de semana la situación estuvo muy caliente en esa casa», aseguró el periodista Lío Pecoraro.

Con todo, el brillo del que quizá haya sido mejor futbolista del mundo sigue refulgiendo. Una camiseta que vistió cuando formaba parte del Nápoles, de color rojo y con el número 9 a la espalda, fue vendida ayer al precio de 12.000 euros en una subasta celebrada en Turín. Maradona la llevó en un partido del campeonato italiano durante la temporada 1990-1991.