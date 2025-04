El botín que se revaloriza más que el oro

GUILLERMO ELEJABEITIA Domingo, 7 de noviembre 2021, 00:46 | Actualizado 07:16h. Comenta Compartir

Antes incluso de que llegara la Policía, José Polo y Toño Pérez, los dueños del restaurante Atrio, en el casco antiguo de Cáceres, marcaron el número de François Passaga, la persona que les había ayudado a construir su valiosísima colección de Chateau d'Yquem, el Burdeos más cotizado. La noticia del robo de 45 botellas en su dos estrellas Michelin -entre ellas la joya de 1806 que coronaba su bodega- «me cayó como un mazazo, sentí todo el peso de la incertidumbre y mucha inseguridad», cuenta el principal distribuidor de grandes Burdeos en España. La llamada de sus clientes y amigos le hizo revivir el drama que él mismo había sufrido hace apenas seis meses cuando, días antes de participar en Madrid Fusión en un debate sobre vinos de lujo, fue víctima de otro robo millonario. Passage llegó al congreso gastronómico desencajado por la pérdida de 6.000 botellas, 288 eran Chateau d'Yquem valoradas en más de 400.000 euros.

Un equipo perfectamente organizado había asaltado su almacén durante el fin de semana anterior. El sábado, al filo de las 23.00 horas, alguien había conseguido anular las alarmas. Al día siguiente, media docena de personas invirtieron horas en sacar de allí con sumo cuidado el equivalente a 500 cajas de vino. «Al ser añadas recientes les resultará más fácil colocarlas en el mercado, las botellas históricas de Atrio son casi imposibles de vender», apunta el marchante, que opina que ambos robos no están conectados.

Hace unos días la Guardia Civil detuvo al presunto jefe del brazo ejecutor, «pero aún no ha soltado quien está detrás», desliza Passage, que cree que puede tratarse de un profesional español. Desde entonces ha invertido una fortuna en mejorar las medidas de seguridad, pero de momento no hay dinero que pueda compensarle lo robado. «He pasado unos meses muy malos, siento que he perdido algo que no podré recuperar». Una sensación parecida a la que experimentaron los dueños de Atrio al ver mutilada una colección construida con tesón a lo largo de toda una vida.

No a golpe de chequera

La noticia de este robo de película ha hecho aflorar otros como el de Diverxo, el restaurante madrileño de Dabiz Muñoz, hace dos años, o los de Maison Rostaing en París o The French Laundry en el Valle de Napa, y ha puesto el foco sobre el elitista y opaco mundo de los coleccionistas de vino. ¿Cómo se construye una bodega tan valiosa que es capaz de atraer a ladrones de guante blanco y tastevin de plata? «Desde luego no a golpe de chequera, eso solo está al alcance de algunos millonarios rusos o chinos, sino con tiempo, esfuerzo y amor por el vino», apunta el crítico Juancho Asenjo. Esa pasión -«casi una enfermedad»- llevó a José Polo a invertir grandes sumas de dinero, a rodearse de los mejores distribuidores, cultivar contactos con las bodegas más prestigiosas y rastrear las casas de subastas en busca de rarezas hasta completar una colección irrepetible, «que sigue siendo muy importante a pesar del robo».

La manera más lenta, pero quizá también la más gratificante para el coleccionista, es hacerse con las añadas excelentes cuando salen al mercado y tener la paciencia necesaria para aguardar a que estén en su mejor momento. Así se construyeron algunas de las grandes bodegas de este país, como la de Txomin Rekondo, en San Sebastián, «que permaneció fiel a los clásicos de Rioja cuando no estaban de moda y ahora tiene premio», apunta el escritor de vinos Luis Gutiérrez. Para hacerse hoy con añadas míticas como el 28, el 48 o el 64 no queda otra que acudir a distribuidores especializados o al mercado secundario.

Las bodegas hace tiempo que echaron el cerrojo a su colección de históricos. López Heredia, en Haro, recibe cada año cientos de peticiones de particulares que solicitan una botella de tal o cual año para celebrar un aniversario de bodas o el cumpleaños del abuelo. «Son tantas que decidimos no atender ninguna», advierte María José López Heredia, cuarta generación al frente de la casa.

La bodega riojana ha construido un archivo líquido de cerca de 200.000 botellas a lo largo de sus 144 años de historia. Cada cosecha se quedan con unas 2.000 de cada etiqueta que elaboran. «Las guardamos para celebraciones familiares, catas con periodistas muy escogidos, subastas benéficas o estudios científicos», explica la bodeguera. «Tienen valor histórico, enológico, afectivo... y también algún valor comercial, pero ninguna bodega puede vivir de vender su colección». Hace unos años sí se desprendían de algunas botellas, siempre con cuentagotas -«los Tondonias antiguos que tiene Atrio se los vendimos nosotros»-, pero entonces no tenían el valor que han adquirido tras el 'boom' de López de Heredia en el mercado internacional.

Su bodega es visitada cada año por miles de personas, pero un robo de esas características se antoja poco probable, «por la sencilla razón de que las botellas no están etiquetadas y solo nosotros sabemos el año que corresponde a cada nicho». Pingus directamente no permite las visitas. «La bodega es solo un punto de venta para distribuidores, el stock se guarda en otro sitio», señala Peter Sisseck. El danés afincado en España apenas guarda para sí unas 200 botellas de cada añada, «por interés profesional». Ha llegado a quedarse sin ejemplares del 96, y del 95, su primera añada, solo le quedan 18. «Tenemos una producción muy pequeña, casi no nos llega para abastecer a todos los puntos del mundo donde queremos estar, no podemos quedarnos con un 25% como hacen algunas casas bordelesas», se excusa.

Sus vinos salen al mercado por algo más de 1.000 euros, pero pueden llegar a adquirir precios estratosféricos en el mercado secundario. «No hacemos venta directa, confiamos en nuestros distribuidores locales», algo así como sus marchantes de arte.

La cueva del tesoro. Bodega del restaurante Atrio, radicado en Cáceres, de donde fue sustraída la botella de Chateau d'Yquem, el Burdeos más cotizado, valorada en 350.000 euros. A la derecha, José Polo, uno de sus propietarios.

¿Alguien da más?

Ese camino suele llevar tarde o temprano algunas botellas hasta el catálogo de las casas de subastas. Las cinco más grandes del mundo -Christie's, Sotheby's, Acker Merrall, Hart Davis Hart y Zachy- movieron alrededor de 400 millones de euros en 2019, pero además hay docenas de casas más pequeñas especializadas en vinos y licores que sumaron entre 200 y 300 millones más. Casi el 90% de lo subastado corresponde a vinos franceses de Burdeos, Borgoña y Champagne, además de algunos italianos que van abriéndose camino. La presencia española aún es testimonial y se limita a bodegas históricas -Vega Sicilia, CVNE, La Rioja Alta o Tondonia- y un puñado de nombres propios como el mencionado Pingus, Artadi, Álvaro Palacios, Telmo Rodríguez o Benjamín Romeo.

Para Jachen de Vylder, de la firma belga Ampersand Wine Auctions, «la subasta sigue siendo la mejor fuente para hacerse con vinos históricos», pero echa en falta mecanismos de control que eviten escándalos como el que protagonizó hace una década Rudy Kurniawan al subastar decenas de millones de euros en botellas falsas. «Las casas de subastas deben comunicar la procedencia del vino para asegurar su autenticidad y debería existir una plataforma con información sobre las botellas robadas o falsificadas». Eso cortaría las alas a ladrones como los que han saqueado la bodega de Atrio.

El vino es una gran inversión, desde luego; si es bueno se revaloriza más que el oro y siempre tiende a escasear. Las cifras que proporciona Sotheby's arrojan un peso creciente del mercado asiático, con Hong Kong como protagonista absoluto -el 42% de sus compradores proceden de la antigua colonia británica-, pero lo cierto es que la mayoría de quienes adquieren una botella en una casa de subastas lo que quieren es bebérsela. «El vino es la forma más sofisticada de arte pues llega un momento en que ingieres la obra y pasa a formar parte de ti», llega a decir Jef Levy en el documental 'Sour Grapes'.

Tintos de excepcional calidad pueden aguantar hasta 80 años.

Cazadores de tesoros

Aún hay otra manera de hacerse con una bodega excepcional, quizá la más romántica de todas, que consiste en lanzarse a la búsqueda de tesoros ocultos. Óscar Alegre se pasó años rastreando restaurantes y hoteles del norte de la Península para adquirir bodegas enteras. «La gente vendía por poco dinero, casi para liberar espacio», mientras él se hacía con un botín muy cotizado en el mercado internacional. «Cuando le dieron los 100 puntos Parker al Viña Real del 59, yo tenía siete cajas compradas en el Cubita de Aixerrota a 60 euros la botella, el precio que tenía en la carta», rememora todavía emocionado.

Hace años que vendió el negocio a su socio inglés y dejó ese mercado «porque lo que encontraba cada vez era menos interesante y los precios eran más caros». Con lo que ganó se dedica a elaborar en su bodega de Sajazarra, Alegre&Valgañón, vinos a la manera de los clásicos que ha bebido desde chaval.

A Rodrigo Prieto, sin embargo, no le hizo falta buscar demasiado, pues el tesoro lo tenía en casa. Al fallecer su suegro, su mujer le pidió que echara un vistazo a la bodega. «Me encontré con una colección impresionante de 30.000 botellas desde los años 20 hasta los 80 donde estaban todas las grandes casas de Rioja y Ribera», detalla. Él no era entendido, «pero gente como Txomin Rekondo o María José López de Heredia me dieron una idea del valor que eso tenía». Incapaz de beberse en toda una vida un patrimonio semejante, hace un lustro montó una web para deshacerse de algunas botellas.

Sus clientes son vinotecas, particulares o distribuidores, «la mayoría extranjeros»; también restaurantes de prestigio como Quique Dacosta, Diverxo, Azurmendi o Mugaritz. Su joya de la corona es un Vega Sicilia blanco de 1942, una edición rarísima que corresponde a las escasas pruebas que hizo la bodega para elaborar blancos en Ribera. No está dispuesto a venderla, pero «en una subasta no bajaría de los 20.000 euros». ¿Tiene miedo de que se la roben? «Nuestra bodega está en un sitio discretísimo y muy poca gente la ha visto, solo personas de máxima confianza».