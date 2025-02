Hallan los cuerpos de los tres hermanos residentes en un caserío alavés calcinado

Tres cuerpos han sido hallados en un caserío que ha quedado reducido este jueves a cenizas en el municipio alavés de Okondo, en el Valle ... de Ayala. Las llamas se han detectado al filo de las 4.30 horas, cuando un particular ha dado la voz de alarma y ha llamado a emergencias. Hasta el lugar se han desplazado de inmeditado varias dotaciones de bomberos de los parques forales de Llodio y Nanclares de la Oca, así como la Ertzaintza y efectivos del servicio de ambulancias.

En la vivienda, un caserío muy antiguo localizado en el barrio de Irabien, en las inmediaciones del Alto de Malkuartu, residían los Sagardui, tres hermanos de avanzada edad: dos hombres solteros, Germán y José, y su hermana viuda, Tere; vecinos «de toda la vida» de la localidad alavesa. Desde un primer momento se ha planteado la existencia de «varias víctimas». Y los peores temores se han comenzado a confirmar horas después. Alrededor de las nueve de la mañana, los bomberos han sacado un primer cuerpo. Minutos después han localizado un segundo cadáver, según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad. Poco antes de las diez de la mañana se ha encontrado a la tercera víctima. Los cuerpos están irreconocibles.

Importante incendio de un caserío en el alto de Malkuartu en Llodio, posibles víctimas en su interior pic.twitter.com/TmlU81QVcC Arabako Foru Suhiltzaileak (@BomberosAraba) March 24, 2022

Varias dotaciones de bomberos -con trece efectivos- de los parques forales de Llodio y Nanclares de la Oca se han desplazado hasta el lugar del pavoroso incendio nada más recibir el aviso. «Cuando hemos llegado el caserío estaba ya totalmente calcinado», explica a El Correo Alberto Amenabar, director de Bomberos de Álava. «En las primeras horas no hemos podido acceder al interior del caserío. Había brasas y el calor acumulado era muy elevado. Pero todo apunta a que podría haber varias víctimas», anticipaba. «En estos momentos es imposible saber cuál ha sido la causa del incendio. Hay que desescombrar. Sólo sabemos que podría haber tres personas en el interior del caserío; pero hasta que no se enfríen los restos y baje la temperatura no podremos acceder para recuperar los cuerpos», apuntaba Amenabar poco después de las siete de la mañana.

Pasadas las 8.30 horas, una intensa humareda era aún visible desde la lejanía. La Ertzaintza ha cortada la carretera que da acceso al área donde se ubica el caserío incendiado; un ramal de la vía que une las localidades de Llodio y Okondo. En el exterior del inmueble, permanecían estacionados dos camiones de bomberos y una ambulancia. Justo al lado del caserío hay otra casa que ha quedado indemne. Después, se ha unido a los trabajos una miniexcavadora que ha comenzado a retirar los escombros.

Con los cuerpos localizados, la Ertzaintza procederá a realizar la inspección ocular y a realizar las pertinentes diligencias. Hasta allí se ha desplazado una comitiva del juzgado de Amurrio. Hasta el lugar también ha acudido el diputado general de Álava, Ramiro González, y de Irma Basterra, diputada foral de Equilibrio Territorial.