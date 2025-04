El bolso viral de Mercadona que arrasa en redes: la tendencia que imita a los de Zara por mucho menos dinero

Irene Toribio Jueves, 10 de abril 2025, 17:56 Comenta Compartir

En los últimos años, Mercadona ha logrado convertirse en una de las marcas favoritas de los consumidores, y no solo por su amplia variedad de productos de alimentación, sino también por sus artículos de limpieza, moda y belleza. Y no es la primera vez que uno de sus productos logra viralizarse... Su borrador mágico, panes... Esta vez ha sido un bolso. Sí, Mercadona vende un bolso como parte de un lote de perfumería que ha logrado conquistar a sus clientes y no ha tardado en viralizarse en redes. ¿El motivo? Imita, a la perfección, a bolsos de grandes marcas como Zara o Parfois. Recuerda incluso a uno de los icónicos bolsos de lujo de Loewe, el Balloon Bag.

El bolso tiene un diseño en forma de saco o bombonera, lo que le da un toque de estilo moderno y versátil, ideal para diversas ocasiones. Está fabricado con una combinación de materiales de calidad que simulan el cuero en un elegante tono marrón. Además, el contraste con el tejido beige en la parte superior aporta un aire sofisticado y logrando que el bolso combine fácilmente con cualquiera de tus 'looks'. Por si fuera poco, el cierre es tipo cordón, lo que además de ser de lo más práctico, aporta un detalle visual muy atractivo. El asa ajustable permite personalizar la longitud del bolso para un mayor confort al llevarlo, mientras que los detalles en dorado de los herrajes y en las terminaciones del bolso, le dan un toque de distinción.

Se vende como parte del 'Lote mujer Como Tú The Rose' y contiene un perfume de 100 ml y el bolso. ¿Su precio? Solo 15 euros.

«En Zara cuesta entre 30 o 40 euros y este tiene pinta de ser de bastante buena calidad», afirma la usuaria de TikTok @beauty.in.mind, que no ha tardado en correr a Mercadona a comprobar el motivo de su éxito. «El perfume huele muy parecido al de Chloé», añade. «Si no quieres gastarte tanta pasta, merece mucho la pena», añade otra 'influencer'. «Os prometo que por el precio que tiene me ha sorprendido muchísimo la calidad que tiene y mejor aún que incluya una colonia», coincide Cristina Sorroche (@crisorroche).

