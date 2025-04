Si llegas a esta cantidad de Bizum, tienes que declarar a Hacienda

Irene Toribio Lunes, 25 de septiembre 2023, 17:45 | Actualizado 19:37h. Comenta Compartir

En la era digital, las transacciones financieras se han vuelto más rápidas y accesibles que nunca. Bizum, la popular plataforma de pagos entre particulares en España, ha ganado terreno como una forma eficiente y sencilla de transferir dinero entre amigos y familiares. Sin embargo, quizá hay algo que no sabías... Tienes que declarar a Hacienda ese dinero. Bueno, no todo. ¿Sabes cuándo es necesario declarar a Hacienda las transacciones realizadas a través de esta plataforma? Te contamos todo lo que necesitas saber sobre los límites y las obligaciones fiscales asociadas a Bizum.

Rendir cuentas con la Agencia Tributaria es una obligación, pero no debemos preocuparnos siempre y cuando la suma de los movimientos bancarios a través de Bizum no supere los 10.000 euros al año, ya que se consideran «movimientos habituales del día a día y no tienen un origen laboral o lucrativo».

Límites de Bizum

El límite que marca la Agencia Tributaria para estar en la obligación de declarar la cantidad ingresada a través de este sistema digital es de 10.000 euros al año. Si sobrepasamos esta cantidad, deberemos incluir todo lo recibido por Bizum en la correspondiente declaración de la Renta. Pero, ¿puedo enviar todo el dinero que quiera a través de Bizum? La respuesta es no.

La cantidad máxima de dinero que se puede enviar por Bizum, según las normas de la plataforma, son 1.000 euros. Además, puedes enviar un número ilimitado de operaciones, sin embargo, al día solo puedes enviar un importe máximo Bizum de 2.000€.

Al mes, el límite está establecido en un importe máximo de 5.000€.

Así que, cuidado si tenemos un negocio o somos autónomos y decidimos incluir Bizum en las modalidades de pago que aceptamos, todos los envíos de dinero recibidos deberemos declararlos como cualquier otro ingreso.

