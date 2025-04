Qué ha pasado con los billetes de 500 euros: Dónde puedes encontrarlos

redacción Viernes, 5 de agosto 2022, 16:38 Comenta Compartir

¿Te habías fijado en que cada vez hay menos billetes de 500 euros? Bueno, quizá después de leer esta pregunta has soltado alguna que otra carcajada y has pensado... «No he visto uno de esos nunca», no eres el único. Es bastante complicado haberse topado con este tipo de billetes, y cuando los vemos parece que viéramos un unicornio, ¿os ha pasado? Lo cierto es que el uso de estos billetes se ha asociado a las actividades delictivas como fraude o blanqueo de capitales, por lo que el Banco Central Europeo tomó la firme decisión de dejar de emitirlos en 2019. Sin embargo, algunos siguen en circulación. «Estos billetes mantendrán su valor indefinidamente y podrán cambiarse en los bancos centrales nacionales de la zona del euro en cualquier momento», aseguró el BCE. Sin embargo, solo podrás encontrarlos en tres lugares (o al menos es donde pueden circular sin problemas): los bancos, las compañías de transporte de fondos y las oficinas de cambio de moneda.

Eso sí, Hacienda siempre tiene conocimiento y hace un seguimiento de los movimientos de los billetes de 500 con el objetivo de hacer frente a la economía sumergida. La Agencia Tributaria regula determinados movimientos de dinero en efectivo y puede solicitar información y justificaciones de ingresos superiores a los 3.000 euros así como los movimientos de dinero en metálico que sean superiores a 500 euros.

Tal y como apunta El Heraldo, el número de billetes de 500 euros en circulación sigue cayendo y se situó en este mes de abril en los 13,9 millones, aproximándose al nivel más bajo registrado, hace justo 20 años en enero de 2022, cuando el euro entró en circulación y la cifra era de 12,7 millones

Pese a que el consejo de gobierno del Banco Central Europeo acordó dejar de producir billetes de 500 euros, seguirán siendo de curso legal, por lo que podrán seguir circulando y utilizándose como medio de pago y como depósito de valor, es decir para comprar y ahorrar.

Cuánto dinero máximo puedo pagar en efectivo

Eso sí, recuerda que el Gobierno aprobó a finales de 2020 una nueva normativa para hacer frente a los fraudes y limitó los pagos en efectivo. De esta manera, la Ley 11/2021, de 9 de julio, regula que la cantidad máxima para pagar algo en metálico es de 1.000 euros. Si se quiere adquirir un producto o servicio por un valor superior, el cliente deberá utilizar otro medio de pago electrónico.