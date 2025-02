DGT: ¿Sabías que la bicicleta de moda es ilegal?

MARÍA ISABEL HIDALGO Lunes, 19 de diciembre 2022, 14:02 Comenta Compartir

La moda de las bicicletas comenzó tras el confinamiento y desde entonces va en aumento, unos por deporte, otros por ocio, otros por ahorrar en transporte. Sea cual sea el motivo cada vez más personas hacen uso de este vehículo, lo que no saben muchas es que a la hora de elegir el tipo de bicicleta, además de considerar la actividad para la que se va a destinar, es importante también tener en cuenta si el modelo del nuevo vehículo cumple con las normas de circulación establecidas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La moda de las biciletas ha vuelto a sacar a la calle a las bicicletas fixie, conocidas también por ser las de piñón fijo. La particularidad de estos vehículos es que el piñón gira al mismo tiempo que los pedales, es decir, si la bicicleta está en movimiento no se puede dejar de pedalear. Otra de las peculiaridades que tiene es que sus frenos no son manuales, esto quiere decir que para parar la bicicleta es necesario ejercer fuerza en contra de la marcha. Motivo por el cual son ilegales, según señala la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Reglamento General de Vehículos dice que los velocípedos para poder circular, «deberán disponer de un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras y traseras». Por lo que las bicicletas fixie no cumplen esta norma, ya que estos aparatos no tienen freno, de forma que hay que hacer contrapedales, eso es, ejercer fuerza sobre los pedales contra la marcha.

Ventajas de las bicicletas fixie

Pese a que la seguridad de estas bicis se pone en entredicho, este modelo que apareció en 1880 se convirtió, por su estética, en el principal reclamo para un grupo de usuarios que la comenzaron a utilizar como medio de transporte para desplazarse por las ciudades ya que presentan un gran listado de ventajas.

Gracias a su sencillez en la mecánica, el mantenimiento que necesita es mínimo. La bicicleta fixie ofrece mayor libertad de movimiento que una bicicleta convencional porque permite desplazarse hacia adelante, como es lógico y hacia atrás. De este modo, se exige mejora técnica y un mayor equilibrio, sin olvidar el desarrollo de la concentración, los reflejos y la capacidad de reacción.

Pese a las ventajas que ofrece, los ciclistas no pueden olvidar que independientemente de la bicicleta que utilicen, no cumplir con las normas de circulación puede enfrentarles a una multa.

Multas más comunes a ciclistas

No llevar timbre en la bicicleta equivale a una sanción de 80 euros, muchos lo desconocen pero este elemento sonoro es obligatorio. Por otro lado, al ir encima de la bicicleta es tan importante ver, como ser visto. De modo que las luces blancas delanteras y roja en la trasera son obligatorias para circular de noche, por pasos inferiores o por túneles.

Otras multas más elevadas se producen por no respetar las señales, como el paso de peatones, donde el ciclista tiene prohibido atravesarlo en bici, no bajarse de esta, supone una multa de hasta 200 euros. Esta sanción es la que se emplea también cuando no se circula por el arcén y al utilizar el teléfono móvil aunque sea solo para manipular el ordenador con la bicicleta en marcha.