La bella ruta de la basura

Su foto favorita: las vacas Highland, autóctonas de las Tierras Altas escocesas, le salen al paso en su ruta por la isla de Mull. El escocés Colin Morrison conduce su camión por las islas de Mull e Iona. Recoge desechos y aprovecha para captar paisajes con el móvil. Tiene listo un calendario para su legión de fans con fines solidarios

No ha recibido ninguna llamada del departamento de Turismo de Mull e Iona, pero deberían tomar nota. Porque Colin Morrison, 49 años, conductor del camión de la basura desde hace 16, está promocionando estas dos islas al oeste de Escocia como nadie lo ha hecho antes. El canal de noticias de su país STV grabó y emitió una pieza donde se le veía inmerso en su ruta laboral, al volante de su vehículo, parando para recoger los desechos depositados en los contenedores y aprovechando para retratar, ataviado con su mono de trabajo, algunos de los hermosos paisajes que tiene la suerte de recorrer a diario. Más de millón y medio de personas lo han visto ya.

Las fotos que capta con su móvil son tan hermosas que abrió un perfil de grupo en Facebook para compartirlas -A binman's view of Mull&Iona-, y en solo dos meses ha logrado más de 4.500 seguidores, aparte de los 2.000 amigos de su propia página. Todo empezó hace cuatro años... «Cuando por fin me compré un teléfono móvil con una cámara decente», explica a este periódico Morrison, superado por un éxito que nadie preveía: «Todo es bastante divertido, no me esperaba esta atención. No estoy acostumbrado, soy bastante tímido normalmente».

No vive mucha gente en la isla de Mull, unas 2.700 personas en un perímetro de 480 kilómetros, la mitad de ellas vecinas de su capital, Tobermory. Las carreteras son de un único carril, con lo que hay que echarse a la cuneta cuando llega otro en sentido contrario; así las cosas, se puede tardar varias horas en recorrer cien kilómetros. Vamos, que aquí todo va a otro ritmo, el necesario para poder admirar playas de arena blanca, las coloridas casas de Tobermory, sus cascadas, los arcoiris que proporciona el clima lluvioso y las ovejas y vacas peludas que pastan a sus anchas.

Es lo que Morrison se ha ido encontrando a lo largo de sus años como conductor del camión de la basura en los 80 kilómetros de ruta diaria por la isla de Mull. Además, una vez a la semana, que son dos en verano, coge el ferry para cruzar en diez minutos a la cercana Iona, islita de dos kilómetros de ancho por seis de largo desde donde se cristianizó Escocia; un sitio con una hermosa abadía utilizado para retiros espirituales con su casi intacta naturaleza y donde no llegan a 200 los residentes habituales.

Junto a estas líneas, algunas de sus fotos: barcazas en Salen, casas de colores de Tobermory y un amanecer en la terminal del ferry de Craignure

Su favorita

Previamente a la labor que realiza en la actualidad, Morrison condujo autobuses en Glasgow durante una década, y antes trabajó de cocinero. «Pero esto que hago ahora es lo mejor para disfrutar de la belleza de estas dos islas. Siempre he apreciado las vistas y estoy muy orgulloso de donde vengo. Lo de las fotos ha dado un nuevo sentido a todo», desvela este vecino e hijo de Tobermory: «Sin importar el clima, siempre se ve hermoso, con el puerto y sus casas de colores».

Prefiere los amaneceres, esa luz que le ayuda a descubrir la belleza de las cosas, algo que se le da bastante bien a juzgar por los comentarios que le dejan en su página. ¿Su foto favorita? La que se puede ver en grande, las vacas Highland, autóctonas de las Tierras Altas de Escocia, que, llenas de pelo y gran cornamenta, le asaltan en la carretera a su paso por Torloisk y le miran como calibrando si darle paso o no. «Probablemente, es mi primera foto decente». Bromeando, la ha titulado 'Hora punta en Mull'.

Confía en que este éxito depare alegría a su gente, «que les guste esta historia alegre, una buena noticia entre el resto de noticias no tan buenas». También lo es que están a punto de salir de la imprenta 500 calendarios que responden a la demanda de sus fans -«aunque, tal y como van las cosas, vamos a necesitar más»-. Aún mejor, porque el dinero que Morrison recaude irá para las bandas de gaitas de Tobermory y de Mull, al hospital de la isla, a pagar las luces de Navidad y los fuegos artificiales de Nochevieja. Y seguro que todos esperan que, con el amanecer del Año Nuevo, se eche de nuevo a las estrechas carreteras para recolectar la basura y... ¿nuevas imágenes para el almanaque de 2021?