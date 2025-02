El motivo por el que quieren prohibir las bebidas energéticas a menores

Irene Toribio Martes, 17 de octubre 2023, 17:08 | Actualizado 17:26h. Comenta Compartir

Las bebidas energéticas no son refrescos. Es importante dejar claro que este tipo de bebidas tienen un elevado contenido en cafeína, «lo que las convierte en un potente estimulante», explica la Organización de Consumidores y Usuarios, así que «abusar de ellas puede tener consecuencias tanto físicas como psicológicas». Este debate se ha abierto después de que el gobierno gallego haya anunciado que estudia prohibir su venta y consumo a menores de edad en el marco de la prevención de las conductas aditivas. Con esta medida se quiere prohibir la venta de bebidas energéticas y la de cigarrillos electrónicos, al igual que ocurre con la venta de alcohol o tabaco.

Un reciente análisis de la OCU sobre bebidas energéticas reveló que una lata de estas bebidas superaba la cantidad máxima diaria recomendada para un adolescente. «En teoría, el consumo de cafeína no debería superar los 3 mg de cafeína por kg de peso corporal, comprobamos que tomar una lata de 12 de las bebidas energéticas analizadas superaban la ingesta máxima de una persona de 50 kg de peso, un adolescente, por ejemplo», señalan.

Aunque se ha abierto un debate entre la población, son muchos los pediatras que se han pronunciado al respecto, aplaudiendo la medida que quiere lanzar Galicia.

Lucía Galán, conocida en redes como 'Lucía, mi pediatra', se ha sumado a este mensaje y es que no comprende que muchos critiquen la necesidad de crear una ley al respecto: «cuando no se legisla, se abusa, y es necesario legislar para proteger los derechos de los niños», defiende. «No se puede confiar únicamente en la buena educación de los adultos, porque por ese lado entonces no legislemos la venta de alcohol o drogas... Es necesario legislar, y esto no está reñido con la educación».

«Cuando sabemos que algo es perjudicial para los niños, es nuestra obligación como adultos legislar y proteger», aclara. «Tenemos evidencia suficiente de que las bebidas energéticas son perjudiciales para ellos», zanja.

Desde OCU, además de esto, solicitan que se establezcan los requisitos para hacer las advertencias de estas bebidas claramente visibles. «Lo ideal sería que en etiquetado se indicara, en un mensaje más visible que el actual (en el tabaco ocupa el 65%), que es un producto con contenido elevado en cafeína, que no deben consumirlo niños, mujeres embarazadas o en la lactancia o personas sensibles y que no se debe consumir de forma combinada con alcohol».