Los bebés no son juguetes Alumnos de secundaria de una escuela de Caldas (Colombia) sostienen a sus bebés robotizados. Colombia aplica un programa de simulación parental con robots para reducir los embarazos adolescentes, uno de cada cinco en el país INÉS GALLASTEGUI Lunes, 15 julio 2019, 08:24

Ha sido horrible. No ha parado de llorar. ¡Es como un bebé de carne y hueso! Ser mamá no es fácil», confiesa Susana Ortegón, antes de entregar a Anthony, un muñeco robotizado que gimotea cada vez que 'necesita' comida, cariño o un pañal limpio. La ojerosa niña de 13 años es una de las participantes en el programa inmersivo de prevención de embarazos adolescentes en una escuela pública de Caldas, una ciudad de 78.000 habitantes al noroeste de Medellín. Los alumnos se hacen cargo por turnos de 48 horas de estos simuladores, tan realistas que logran demostrar a los precoces papás, agotados por sus continuas exigencias y abrumados por la responsabilidad, que tener un bebé no es un juego.

La experiencia forma parte de la iniciativa '¿Bebé? ¡Piénsalo bien!', que numerosos ayuntamientos de Colombia llevan a cabo con la esperanza de reducir la alarmante cifra de 'niñas madres' del país: una quinta parte de las gestantes en 2018 tenían entre 10 y 19 años. América Latina y el Caribe son las regiones con mayor tasa de embarazos precoces del mundo, por detrás de África. El problema es especialmente grave en el entorno rural y corta de raíz las ya de por sí escasas posibilidades de estas chicas de procurarse unos estudios y un trabajo digno.

Las niñas no son el único objetivo: Miguel Ángel Suárez, de 17 años, tuvo que quedarse el fin de semana en casa cuidando de la pequeña Sofía mientras sus amigos jugaban al fútbol. «El embarazo no es solo responsabilidad de las mujeres. Esto nos enseña una lección», afirma el joven, justo antes de que su 'hija' rompa a berrear.

El cuidado de los bebés de goma forma parte de un programa más amplio que incluye educación sexual, debates sobre estereotipos de género y economía doméstica, con la ventaja de que esta formación es mejor recibida por los padres más conservadores que los tradicionales talleres sobre anticoncepción.

Cada chaval lleva una pulsera identificativa y el 'software' incorporado a los muñecos registra el tiempo que 'papá' o 'mamá' han tardado en atender sus peticiones de comida, cambio de pañal, postura de la cabeza, expulsar gases o cariño, lo que permite evaluar a los cuidadores.

«El objetivo no es asustar a los estudiantes -explicaba hace unos meses a 'National Geographic' la responsable del programa en Colombia, Camila Guzmán-. Queremos crear conciencia sobre el sexo y el embarazo. Está bien que tengan hijos... cuando estén preparados».

«Con esta estrategia hemos logrado disminuir el número de embarazos adolescentes», declaró a France Presse el secretario municipal de Salud de Caldas, Juan Carlos Sánchez. Según sus cifras, el número de chicas que quedaron encinta pasó de 168 en 2017 a 141 en 2018, después de que 1.200 alumnos de la ciudad participaran en la iniciativa.

Eficacia en cuestión

Realityworks, que fabrica modelos de personas y animales para la formación de escolares, padres primerizos, cuidadores y personal sanitario, asegura que sus bebés robóticos se utilizan en el 62% de los distritos educativos de Estados Unidos y otros 80 países del mundo.

Sin embargo, hay quien discute su eficacia: un grupo de investigadores siguieron a 2.700 adolescentes de 57 escuelas australianas hasta los 20 años y concluyeron, en un trabajo publicado en 'The Lancet' en 2017, que aquellas que cuidaron a bebés virtuales se quedaron embarazadas (8%) o se sometieron a abortos (9%) en mayor medida que las que siguieron un programa de educación sexual convencional (4% y 6%). ¿La hipótesis? En primer lugar, en Australia solo recibieron simuladores las chicas, pese a que los chicos también tienen algo que decir a la hora de 'hacer un niño'. En segundo lugar, apuntó la investigadora Sally Brinkman, quizá tener dos días en casa a un adorable recién nacido de mentirijillas envió a las estudiantes un mensaje erróneo: «Muchas disfrutaron».