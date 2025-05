Una bebé seleccionada de forma genética cura a su hermana

Diama, de 11 años, (d) ya no sufre dolores extremos y constantes ingresos gracias a Sokuma (i), una hermana que nació tras un proceso de selección genética y que la ha «curado» de la anemia falciforme.

Sokna, de tres años, y Diama, de once, viven en Cataluña. Sus padres son de origen senegalés. Están muy unidas. No solo porque son hermanas, sino porque la pequeña ha salvado la vida a la mayor. Diama sufría una anemia de células falciformes.

Es una enfermedad que causa una producción de hemoglobina anormal. Es una patología hereditaria. Los padres de Diama querían tener más hijos, pero temían que pudieran desarrollar también la enfermedad. Causa dolor agudo y limita la esperanza de vida de sus pacientes a unos 40 años: provoca una especie de envejecimiento precoz. Solo tiene cura a través de un transplante de médula de un donante que no esté afectado por la enfermedad y que sea compatible inmunológicamente. El Hospital Sant Pau de Barcelona y la Fundación Puigvert propusieron a los padres una técnica de reproducción asistida, que detecta anomalías genéticas en los embriones y solo selecciona para transferirlo al útero de la madre el que no tiene la patología buscada.

Es la primera vez que se ha realizado esta técnica con éxito en España. El riesgo que tiene es que solo el 18% de los embriones son aptos para ser implantados, pues han de estar sanos y ser compatibles. El porcentaje es bajo. Pero los padres eran jóvenes y corrieron el riesgo. Desde que Diama ingresó en 2015 en el hospital con la enfermedad hasta que nació su hermana, libre de la enfermedad, pasaron cuatro años. Tras nacer, los médicos recogieron sangre del cordón umbilical y también le extrajeron de la médula ósea. El transplante fue un éxito. Se realizó en abril de 2022 y hoy Diama ya puede decir que está curada. «Antes me encontraba muy mal, me dolía mucho la barriga y los huesos, pero ahora puedo ir a la escuela, ir al patio cuando hace frío y puedo correr en educación física», celebró ayer la pequeña Diama, junto a su salvadora, Sokna, y el equipo médico de la sanidad pública que ha realizado el tratamiento. «No puedo hablar de lo feliz que estoy», expresó la madre. No solo eso, hace cinco meses tuvo dos hijos más, gemelos, también sanos.

