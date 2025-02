El motivo por el que deberías pedir siempre copia cuando pagas con tarjeta

Jueves, 22 de septiembre 2022, 22:05 Comenta Compartir

«¿Quiere copia?», nos preguntan en cualquier local, comercio o restaurante, y casi automáticamente decimos «no, no hace falta». Pues sí, sí hace falta. Los pagos con tarjeta han crecido tanto que ya superan al pago en efectivo, y con ello, han aumentado las estafas. Muchas veces no nos fijamos, ni siquiera, en la cantidad que marca el terminal de venta, y ahí reside el peligro. Por eso el Banco de España ha querido lanzar una advertencia sobre el riesgo que podemos correr si no pedimos la copia la operación, así que recomienda al consumidor revisar la cantidad que marca el datáfono antes de acercar su tarjeta al dispositivo. «Puede que a veces actúes de forma automática y ni mires lo que te cobran», avisa.

Entonces, si esa cantidad está equivocada y ya has pasado tu tarjeta, tener en tu poder la copia de la operación podría ayudar a resolver el problema. Lo mejor es llevar un control de las compras con tarjeta y pedir siempre copia del pago.

Otra buena forma de verificar los movimientos es tener una aplicación del banco con los SMS o las notificaciones activadas, de manera que el consumidor reciba una alerta cada vez que realice un cargo en la tarjeta. Además, la entidad insiste en revisar los cargos de la tarjeta periódicamente.

BDE: Otras recomendaciones de seguridad

No anotes nunca el número secreto junto a la tarjeta, ni lo lleves escrito en el bolso o cartera en un papel. Conviene memorizarlo.

Evita la coincidencia de datos de fácil obtención (fecha de nacimiento, DNI, etc.) con el número secreto.

Muestra algún documento de identificación cuando utilices la tarjeta.

Toma medidas de confidencialidad al operar, tanto en establecimientos como en cajeros.

Si no la usas habitualmente, vigila que sigue bajo tu poder.

Comprueba los extractos del banco para detectar movimientos sospechosos.

Ten a mano el número de teléfono facilitado por la entidad para llamar en estos casos y en lugar separado de la tarjeta.

Nunca dejes a la vista el número de tarjeta ni lo facilites a otra persona.

Guarda a buen recaudo o destruye la documentación que contenga tu nombre y el número de la tarjeta, como en los recibos.

No utilices la tarjeta de crédito como identificación personal.

Uso de tarjetas por internet. Utiliza tres medidas de seguridad, clave, firma, tarjeta coordenadas, SMS, contraseña, token, huella dactilar...

Si tienes más de una tarjeta, procura utilizar un número secreto distinto para cada una de ellas.