Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido El producto se encuentra actualmente agotado incluso en su tienda online debido a su bajo precio. Pero va a volver

Judith Rueda Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:31

La baliza V16 será obligatoria a partir del 1 de enero de este próximo año para todos los automóviles y por eso la población ya está haciéndose con las suyas.

Aprovechando este subidón en la demanda de balizas la cadena de supermercados Lidl ha sacado la suya a un precio reducido en web gracias a un descuento del 45%. Este descuento reduce el precio original de 54,90 euros a 29,99 euros convirtiéndose en competencia directa con las balizas de otras marcas cuyo precio ronda entre 40 y 50 euros.

Tal ha sido su éxito que en cuestión de horas, la cadena ha colgado su cartel de 'agotado'. Pero tenemos buenas noticias: el producto va a volver a estar disponible. ¿La fecha? todavía es un misterio. Desde solo anuncian que «volverá a estar disponible pronto»...

El modelo que esta vendiendo Lidles uno de los 130 que, hasta el momento, ha homologado la DGT, por lo que es una compra segura para la circulación. Con esta baliza se posiciona entre las cadenas de supermercados como Carrefour que ofertan este producto de manera homologada.

¿Cómo saber si la baliza que he adquirido está homologada?

Para que los usuarios puedan comprobar si las balizas que han adquirido están homologadas la DGT ha lanzado una lista oficial a través de su página web en la que indicia tanto el modelo como la marca, facilitando al usuario su identifcación.

Asimismo, estas balizass deben de contar con una marca en la tulipa que indique el nombre del Servicio Técnico de Homologación de Ensayo y el número de informe de ensayos que tiene el aparato según indica la subdirectora adjunta de Circulación de la DGT. Es necesario recordar que no contar con una baliza homologada en el vehículo a partir del próximo año puede suponer multas de hasta 200 euros.