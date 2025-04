Un ayuntamiento de Cantabria ofrece tatuajes feministas gratis por el 8-M

Ana del Castillo Santander Jueves, 9 de marzo 2023, 13:34 Comenta Compartir

«Si eres una persona que lleva la igualdad en la piel, anímate y hazte gratis un tatuaje feminista». Con esta invitación, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrelavega y ocho estudios de tatuajes de la ciudad han lanzado una iniciativa que se llevará a cabo los sábados 11 y 18 de marzo y que consiste en realizar tatuajes feministas (gratis) a todos aquellos que lo deseen.

Siempre y cuando sean mayores de 18 años, podrán hacerse un minitatuaje durante las dos próximos sábados, en horario de 10.00 a 20.00 horas. Habrá ocho diseños oficiales entre los que elegir, como el puño en alto, la palabra 'metoo' o el triángulo feminista, propuestos por el Consistorio, pero además de estos símbolos, cada estudio sugiere otro dibujo -como la corona de Ibanink Tattoo o la mariposa «fuerte y valiente» de Salomon Tattoo-.

Ampliar Los ochos diseños propuestos por los estudios de tatuajes entre los que también se puede elegir. DM

Los tatuajes se realizarán sin cita previa y por riguroso orden de llegada a los centros adheridos a la iniciativa, que son Flash Body Fashion, Luarte Tattoo, Ringo Ink, Salomon Tattoo, El Cuervo Tattoo, Tricio Ink, Ivanink Tattoo y Ana Tattoo. En caso de gran demanda, los establecimientos podrán dar citas de forma presencial para evitar esperas y garantizar el buen funcionamiento de esta edición.

«En nuestro diseño aparece una serpiente porque es el animal de la mujer y representa el cordón umbilical» Beatriz Velasco Ruiz Tatuadora y propietaria de Luarte Tattoo

«Llegó la concejala de Juventud al estudio, nos contó la iniciativa y nos animó a planear un diseño. Así que dibujé la mano con la serpiente porque hace tiempo una clienta me explicó que se quería tatuar una porque era el animal de la mujer y porque, en cierta medida, representaba al cordón umbilical», cuenta Beatriz Velasco Ruiz, tatuadora y propietaria de Luarte Tattoo, uno de los negocios adscritos. Ella, como muchas otras de sus habituales clientas, también tiene símbolos feministas grabados en su piel: «Me encanta esta iniciativa». En Tanos está ubicado otro de los estudios del evento, Ringo Ink, que desde que se destapó la iniciativa no ha dejado de descolgar el teléfono: «Me han llamado de Los Corrales de Buelna, de Renedo, de Santander... para preguntar por horarios para hacer cola uno de los dos sábados», cuenta Jose Sarmiento, tatuador del negocio. Su diseño ha sido un «icono revolucionario», como lo es la figura de Frida Kahlo en cualquiera de sus versiones: la corona de flores, las cejas, su busto... «Es un tatuaje que mucha gente demanda, cualquier día del año, no solo el 8M. Se suele hacer. Así que fue lo primero que me vino a la cabeza, a Frida», relata el dibujante.

«Ya nos están llamando clientes interesados de Los Corrales, Renedo y Santander para hacer cola uno de los dos sábados» Jose Sarmiento tatuador del negocio

El acuerdo al que han llegado los tatuadores con la Concejalía de Igualdad es el siguiente: ellos rebajan sus honorarios por el hecho de sumarse a una iniciativa como la de promover la igualdad y el Consistorio financia el coste restante. La responsable del área en el Ayuntamiento de Torrelavega, Patricia Portilla, ya tiene decidido el tatuaje que se hará este próximo sábado y que ella misma se costeará: «Me haré el símbolo femenino, uno de los diseños propuestos por nuestro departamento». «Este año, con el concepto de que la igualdad debe estar interiorizada decidimos implicar a los estudios de tatuadores de la ciudad buscando una reflexión por parte de la ciudadanía. Además, es una forma también de involucrar a la gente joven», ha explicado a este periódico la concejala. A la pregunta de si se ha topado con alguna crítica por el hecho de que una institución promueva un dibujo en la piel para toda la vida, Portilla ha asegurado que cuando anunciaron su propuesta al Consejo de la Mujer, en el que hay asociaciones, además de partidos y sindicatos, la respuesta fue «tremendamente positiva, incluso de las asociaciones en las que puede haber mujeres de edad más avanzada».

«Me haré este sábado el símbolo femenino, uno de los diseños propuestos por nuestro departamento» Patricia Portilla Concejala de Igualdad

La agenda de cada centro se cerrará cuando se alcancen los 60 tatuajes, que se realizarán en formato pequeño (minitattoos). Es decir, los propuestos por el Ayuntamiento, que son los ocho símbolos sencillos, se realizarán con un tamaño mínimo de dos centímetros y un máximo de cinco. Los diseñados por cada uno de los estudios rondarán los cuatro.

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrelavega ha animado a los participantes a subir una fotografía del tatuaje a las redes sociales del Espacio Mujeres de Torrelavega junto a los hastags #tatuajesporlaigualdad y #8M39300.

Tatuajes por la igualdad Requisitos 1 Los tatuajes se realizarán sin cita previa y por riguroso orden de llegada. En caso de gran demanda, los centros podrán dar citas de forma presencial para evitar esperas y garantizar el buen funcionamiento de la iniciativa. 2 La agenda de cada centro se cerrará cuando se alcancen las 60 solicitudes. 3 Se realizarán tatuajes pequeños (minitattoos) y habrá que elegir el diseño entre los 8 modelos propuestos por cada centro. 4 Sólo se realizará un tatuaje por persona. 5 Para hacerte el tatuaje tienes que ser mayor de 18 años. 6 Deberás presentar en el centro que elijas tu DNI/NIE/Tarjeta de residencia. 7 Antes de hacerte el tatuaje debes firmar la hoja de consentimiento informado que te entregarán en el estudio. 8 Por último, sube a las redes sociales una foto de tu tatuaje y compártelo en el Facebook y/o Instagram de Espacio Mujeres Torrelavega con los hashtags #tatuajesporlaigualdad y #8M39300

Comenta Reporta un error