Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI? Te explicamos si la Renta Activa de Inserción (RAI) gestionada por SEPE se puede pedir este 2025

Irene Toribio Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:47

Pese a que estos días se ha vuelto a hablar de la ayuda de 480 euros que pueden solicitar las amas de casa gracias a la RAI, ya no se puede solicitar. La Renta Activa de Inserción (RAI) fue durante años una de las ayudas más importantes para personas desempleadas. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la reforma de prestaciones en noviembre de 2024, ya no es posible solicitar la RAI. Esta eliminación ha generado numerosas dudas entre quienes buscaban acceder a este apoyo económico del SEPE.

Según la nueva normativa, la RAI quedó eliminada el 1 de noviembre de 2024. Esto significa que solo se pudo pedir hasta esa fecha. A partir de entonces ya no se aceptan nuevas solicitudes, aunque las personas que la tenían concedida pueden seguir cobrándola hasta que se les agote.

Cuándo dejó de poder solicitarse

La reforma de los subsidios por desempleo entró en vigor en noviembre de 2024 y una de las medidas más controvertidas fue la derogación de la Renta Activa de Inserción (RAI) a partir del 1 de noviembre de 2024.

«Puesto que se deroga el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, a fin de mantener la protección que a través del mismo se dispensaba a las víctimas de violencia de género o sexual, se crea el subsidio por desempleo dirigido a este colectivo».

¿Por qué sigue activa la solicitud de la RAI desde el SEPE?

Aunque desde el 1 de noviembre de 2024 desaparece la posibilidad de solicitar la RAI, se mantienen los derechos de las personas que ya la estaban cobrando o que habían generado el derecho anteriormente, por eso la solicitud no se ha cerrado en la página web oficial del SEPE.

¿Qué pasa con las personas que habían solicitado la RAI antes del 1 de noviembre de 2024 o ya la estaban cobrando?

El gobierno garantiza en el Real Decreto-Ley que respetará los derechos de las personas que ya hubieran solicitado la RAI, o la estuvieran recibiendo o la tuvieran suspendida en el momento de entrada en vigor de la derogación, el 1 de noviembre de 2024.

«Asimismo, la disposición transitoria tercera prevé el régimen aplicable con carácter transitorio a quienes estuvieran percibiendo o tengan derecho a reanudar cualquiera de los subsidios por desempleo, o el derecho a la renta activa de inserción, vigentes en el momento de la entrada en vigor de este real decreto-ley, quienes lo mantendrán hasta su extinción, así como a quienes no hubieran solicitado alguno de dichos subsidios a pesar de acreditar un hecho causante anterior a la fecha de la entrada en vigor de este real decreto-ley, sin haber solicitado el subsidio; en todos los casos con la garantía de una transición adecuada hacia otros mecanismos de protección social si no se reinsertaran en el mercado laboral».

Es decir, que hasta el 1 de noviembre de 2024, quien estuviera cobrando la RAI la ha seguido cobrando igual. También quien cumpliendo los requisitos la hubiera solicitado o quien la tuviera concedida pero estuviera suspendida por cualquiera de los motivos previstos en la norma.

Qué ayudas hay actualmente vigentes con características similares a la RAI

La alternativa que sugiere el Ministerio de Trabajo es que se solicite el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es una ayuda con mayor importe de prestación y duración no limitada, pero sus requisitos son distintos y algo más exigentes.