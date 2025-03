Cuándo empiezan a pagar las ayudas de 200 euros y cómo saber si me la han concedido Hacienda ha recibido más de 280.000 peticiones de esta ayuda desde que entró en vigor

Entró en vigor el pasado 8 de julio y las peticiones a la Agencia Tributaria ya casi alcanzan las trescientas mil. Esta ayuda está destinada a trabajadores, autónomos y desempleados con bajos ingresos (quedan excluidos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y los pensionistas) para paliar las consecuencias de la crisis. Se trata de un pago único de 200 euros dirigido a aquellos hogares más vulnerables y que al parecer está muy cerca.

Hacienda podría empezar a abonar el próximo lunes los primeros cheques de 200 euros destinados a aquellas personas con rentas bajas que ganan menos de 14.000 euros anuales. El anuncio lo hizo este martes el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «El próximo lunes se van a empezar a tramitar muchas de las ayudas que usted ha comentado», respondió a una acusación de Cuca Gamarra que le alertaba de que «las ayudas tienen que ser efectivas cuando se necesitan»

Muchos pagos podrían recibirse, entonces, a partir de este lunes. La ayuda, sin embargo, podrá seguir solicitándose hasta el próximo 30 de septiembre. El Gobierno tendrá de plazo hasta final de año para completar los pagos. Para pedirla, has de hacerlo a través de la web de la Agencia Tributaria y cumplir con los requisitos que se imponen.

Para recibir esa ayuda, los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio descontando la vivienda habitual no supere los 43.196,4 euros. Este límite de ingresos se computa en la suma de los ingresos de toda la familia. Es decir, no se tiene en cuenta los resultados individuales, sino que los ingresos y el patrimonio no deberán ser en total en la suma del núcleo familiar con el que se reside mayor a 14.000 euros y 43.196,40 euros anuales sucesivamente. En el cómputo se tiene en cuenta el matrimonio o los familiares de hasta tercer grado de consanguineidad con los que se comparta la vivienda.

Si quieres saber si te han concedido la ayuda, basta con acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria y entrar en el enlace de estado de las solicitudes presentadas.

