«Ayudar al talento les honra» Carlota Armillas, durante su estancia de cuatro meses en la ciudad de Dublín. :: r. c. La ingeniera Carlota Armillas es la única española que ha recibido en diez años una beca financiada por la Fundación Bill Gates SUSANA ZAMORA Viernes, 31 mayo 2019, 08:22

Iba en el coche cuando el aviso de un correo electrónico saltó en su teléfono. Decidió abrirlo pese a que su cabeza en aquel momento estaba en otro sitio. Era un día especial. Carlota Armillas Mateos (El Puerto de Santa María, 1996) se dirigía con toda la familia a su acto de graduación. El curso pasado terminó el doble grado en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad de Cádiz (UCA). Habían sido cinco años muy duros de trabajo y ahora tocaba celebrarlo. Pero aquella notificación adelantó los acontecimientos. «No podía creérmelo», confiesa.

Acababa de saber que le habían concedido la 'Gates Cambridge Scholarship', una beca que otorga anualmente la Universidad de Cambridge gracias a los fondos que hace 19 años donó la Fundación Bill y Melinda Gates. Fueron 210 millones de dólares, la cuantía más grande jamás donada a una universidad inglesa. Gracias a ella y a razón de unas 90 ayudas anuales, más de 1.600 jóvenes de un centenar de países han podido estudiar un postgrado en esta prestigiosa institución académica. Desde aquella primera promoción en 2001, solo siete españoles habían logrado una. Desde hacía una década, ninguno lo conseguía. Ahora Carlota se suma a la lista.

Gracias a esta ayuda, que le cubre la matrícula, vuelos, manutención y una asignación económica de 15.000 libras (16.900 euros) en los once meses que duran los estudios, el próximo 1 de octubre empezará a cursar un máster en Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Desde que en tercero de carrera estudió Ecodiseño, tuvo claro que quería inventar, hallar soluciones industriales, pero «sin cargarme el planeta». «Aquella asignatura me hizo ver que los productos que se diseñan hoy son la basura del mañana: contaminan durante su fabricación y acaban en vertederos en África, que a lo único que contribuyen es a empeorar aún más la vida de sus habitantes», explica Armillas.

«Siempre me he esforzado al máximo, esto es solo la consecuencia del trabajo duro»

«Hacen falta benefactores»

Este compromiso de Carlota con el medioambiente, con mejorar la vida en el planeta, sumado a su capacidad de liderazgo y una nota media de 9,6 en su expediente académico, convencieron a la exigente comisión evaluadora. Ella le resta importancia. «Siempre me he esforzado mucho por aprender lo máximo posible y esto es solo una consecuencia del trabajo duro», asevera.

- En España, algunos dirán que lo que usted ha recibido es una limosna del magnate de Microsoft.

- En absoluto. Yo creo que las universidades necesitan de benefactores para contribuir a la investigación y seguir avanzando. Siempre he estudiado con becas del Ministerio de Educación y a veces me pregunto: ¿cuántos años tendría que estar yo trabajando para pagarme un máster como el que voy a hacer? Si hay personas que deciden destinar su dinero a ayudar a otras que, teniendo talento, no pueden permitirse unos determinados estudios, eso les honra y solo podemos estar agradecidos. No creo que haya un fin interesado; siempre tiendo a pensar bien de la gente.

- ¿Qué imagen tenía de Bill Gates antes de que fuera su benefactor?

- Supongo que la que tiene todo el mundo. Una persona emprendedora, hecha así misma y que ha tenido la capacidad de llegar a lo más alto en los negocios.

- En su caso, ¿ser tan brillante ha despertado muchas envidias?

- Si alguien me la ha tenido, nunca me di cuenta.

De lo que sí es consciente es de los estereotipos que pesan sobre su profesión. «La falta de referentes femeninos y una mayor autoexigencia de las mujeres les lleva a rechazar las carreras de ciencias». Ella misma de pequeña se negó a que sus padres le regalaran un mecano porque era un «juguete de niños».

-¿Qué gracia le encuentra usted a trabajar con cálculos de estructuras, diseño de motores...?

- Me fascina encontrarle una explicación al funcionamiento de las cosas.

- Y en una profesión tan masculinizada, ¿ha recibido alguna vez comentarios machistas?

-Sí, una vez en el instituto, un compañero me dijo: «Tú, siendo una niña, ¿vas a coger una herramienta?». Bueno, todos hemos conocido alguna vez algún tonto en nuestra vida.