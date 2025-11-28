Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla Se trata de la Renta Activa de Inserción (RAI) otorgada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Irene Manzano Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:25

Las amas de casa podrán recibir una ayuda de 480 euros mensuales durante once meses gracias a la RAI (Renta Activa de Inserción), un subsidio está dirigido a personas en situación de desempleo que enfrentan mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral.

Esta ayuda está destinada especialmente a personas con mayor vulnerabilidad en el mercado laboral, como víctimas de violencia de género o doméstica, personas con discapacidad, emigrantes retornados a España y desempleados de larga duración mayores de 45 años.

Estos son los requisitos a tener en cuenta: Ser menor de 65 años y estar inscrito como solicitante de empleo . Además de mantener dicha inscripción durante todo el tiempo que se perciba la ayuda.

Que los ingresos propios no superen el 75% del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Queda excluida la parte proporcional de las dos pagas extra.

Cumplir el Compromiso de Actividad y acreditar la búsqueda activa de empleo (BAE) con acciones recientes como entrevistas, entrega de currículum o cursos de los servicios públicos.

Continuar sellando el paro mientras se está cobrando la RAI.

La RAI no es compatible con otras ayudas, por lo que no se puede cobrar al mismo tiempo que otros subsidios por desempleo, el paro o el Ingreso Mínimo Vital.

Esta ayuda se puede recibir hasta un máximo de tres veces, pero una vez terminado este plazo, tienen que pasar un mínimo de 365 días sin volver a cobrarla hasta poder solicitarla de nuevo. Además de tener que cumplir otra vez todos los requisitos mencionados.

¿Cómo se solicita la RAI?

La solicitud se lleva a cabo a través del SEPE. Se puede acudir de manera presencial en una oficina con cita previa o vía Internet mediante certificado digital, Cl@ve PIN o DNI electrónico. Una vez concendida, el pago se realizará cada mes entre los días 10 y 15 en la cuenta bancaria indicada en la solicitud.

