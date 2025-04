Alertan de una nueva estafa por SMS tras los últimos cambios en Netflix

M. F. Viernes, 24 de febrero 2023, 09:20 Comenta Compartir

Los ciberdelincuentes aprovechan el final de las cuentas compartidas de Netflix para tratar de confundir a muchos usuarios. La OCU ha advertido a los consumidores de casos de phishing, un tipo de estafa que se produce a través de un mensaje de texto, un SMS.

«¿Has recibido un mensaje alertándote de un problema en tu cuenta de Netflix? Mucho ojo: se trata de un smishing, que busca quedarse con tus datos de acceso», avisa la organización.

El engaño consiste en la recepción de un SMS en el que se indica que se ha suspendido el servicio por problemas con el pago, que se ha bloqueado la cuenta o que hay una incidencia con la cuenta. Así, animan a entrar cuanto antes en la página a través del enlace que incluyen en el mensaje para volver a iniciar sesión y resolver el problema.

Si se pincha el enlace, se abre una página que simula ser la de Netflix, pero que en realidad es una trampa para quedarse con los datos de acceso a la cuenta. No es la primera vez que los ciberdelincuentes usan Netflix como excusa para este tipo de engaños, pero ahora, tal y como advierte la OCU, con toda la confusión e incertidumbre por los últimos cambios, han elegido «el momento perfecto para hacerte picar».

La Organización de Consumidores recuerda varias recomendaciones y que el smishing -que no deja de ser una variante del phishing- es uno de los ciberataques de moda. El objetivo es obtener toda la información personal (usuario y contraseñas, correos, número de teléfono, domicilio…) y bancaria para llevar a cabo nuevos fraudes o hacerse con dinero.

Estos son los consejos de la OCU:

- Desconfía de los SMS que te pidan entrar en una página web.

- No contestes en ningún caso a estos SMS.

- Fíjate bien en los mensajes, en cómo están escritos...¿tienen errores de ortografía?, ¿te meten prisa para alarmarte?, ¿esa url es la oficial?

- Ten precaución al seguir enlaces: por sistema, no deberías acceder a través de ningún enlace que viniera en un mensaje de texto.

- Si aun así has hecho clic en el enlace del mensaje, revisa la URL de la página a la que te dirige: si no contiene certificado o si, aunque se parezca, no se corresponde con el sitio oficial al pretendes acceder, no facilites ningún tipo de información personal: nombre de usuario, contraseña, datos bancarios, etc.

- Si dudas, consulta directamente con Netflix: en su página de ayuda se indica claramente que en ningún caso pedirán a través de un mensaje de texto o correo electrónico información sobre los números de tarjetas de débito o crédito, los datos de la cuenta bancaria o las contraseñas de Netflix.

- También puedes ponerte en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o el INCIBE.