Ramoncín: «La auténtica rebeldía no es quemar contenedores» Sin cortarse. «En mi oficio abundan los que ponen la boca en un sitio y la cartera en otro. / LUIS MILLLÁN «Una sociedad donde todo el mundo tiene que estar estupendo nos ha llevado a la globalización de la gilipollez» ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 27 octubre 2019, 13:52

En noviembre cumple 64 años. «¿No serán 46?, porque me encuentro en un estado de forma envidiable», farda Ramoncín. Fiel a sí mismo, el cantante madrileño sigue sin cortarse un pelo. Cuando no está largando a destajo y poniendo el dedo en la llaga es porque está en un escenario con su gira '40 Años de Rock & Roll'.

-«Hay pocos rebeldes y demasiados lameculos», proclama.

-Pero hablo de una rebeldía como debe ser: consciente, con capacidad, con educación... No andar por ahí quemando contenedores. Uno se tiene que sublevar contra lo establecido, pero aportando algo. El mundo no se cambia dando opiniones, se cambia dando ejemplo. Lo de Barcelona es muy delicado. Creo que hay una generación que se ha perdido por completo para el constitucionalismo.

-¿Y qué hacemos?

-Mandar a votar a los catalanes de manera obligatoria, y cuando voten todos sabremos de verdad qué piensan. No sé si para eso habrá que tocar la sacrosanta Constitución. Este país es alucinante, ha cambiado hasta el Padre Nuestro y no se puede cambiar la Constitución... En una república confederal todo sería más sencillo.

-Creo que el lenguaje inclusivo también le enerva.

-El lenguaje es un arma de destrucción masiva. Puedo decir todos y todas, pero aunque me pongan una pistola en la cabeza jamás diré 'todes', ni lideresa.

-¿Qué fue de su lucha contra la piratería?

-Ese ha sido el gran error de mi vida. Sobre todo, cuando detrás tienes a una panda de hipócritas que ponen la boca en un sitio y la cartera en otro. En este oficio abundan. Si hasta intentaron meterme en la cárcel...

-Le acusaron de chorizo.

-Menos mal que la Audiencia me absolvió. Chorizo, el que salía en los medios diciendo que no estaba a favor del canon y luego cobraba. No puedo con los hipócritas.

-¿Se ve en una manifestación de jubilados?

-Si fuera necesario apoyarles, lo haría. Pero yo no me voy a jubilar nunca. Ni voy a tener la caradura de cobrar una pensión cuando puedo ganarme la vida de otra manera. Lo imperdonable es que esta sociedad les haya perdido el respeto a los mayores.

-Están de moda los chistes de abuelas.

-Para ridiculizarlas. Una sociedad donde todo el mundo tiene que tener 20 años y estar estupendo nos ha llevado a la globalización de la gilipollez. Imagino que al poder mundial eso le viene genial. Son carne de engaño. Vivimos bajo la tiranía del click.

-¿Es el caso de sus hijos?

-Tengo cuatro. Y están muy centrados. Como padre me pongo un sobresaliente.

-Un padre que canta 'Litros de alcohol corren por mis venas'...

-Ellos distinguen muy bien lo que es el espectáculo y lo que es la vida. Y han vivido en una casa donde los libros caían encima de sus cabezas.

-¿Qué es lo que mas le cabrea de todo?

-Que la gente viva completamente sesgada.

-¿Qué hace usted para evitarlo?

-Yo soy un curioso impertinente, lo leo todo y lo veo todo. Mi abuelo me dijo: el que sabe puede. Y a ese no le engaña nadie. Si veo un telediario al mediodía, veo otro distinto por la noche. Me alucina este intento de cambiar la historia de España y decir que la República tuvo la culpa de lo que pasó. He visto la película de Amenábar sobre Unamuno y me parece muy valiente.

-¿Se siente unamuniano?

-Me siento librepensador, que es lo que menos gusta en el mundo. Mi mayor pelea con la izquierda es que denuncian a Pinochet y a Franco, pero no a Stalin ni a Castro.

-Por cierto, ¿ha desarrollado intolerancia al pollo frito?

-Cada vez me pasa menos, pero cuando me encuentro con alguien que me dice 'Mira, el rey del pollo frito', pienso: 'Mira, un gilipollas'.