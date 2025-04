Aumentan un 20% los adolescentes juzgados por maltratar a sus novias

Los especialistas llevan tiempo avisando que la violencia machista se extiende en España también entre los más jóvenes. El Poder Judicial acaba de aportar datos ... muy concretos que certifican la sospecha. En solo doce meses, los últimos, los adolescentes que acabaron ante el juez por maltratar a sus novias o exnovias aumentaron nada menos que el 18,7%, hasta llegar a los 305 casos.

El dato desvela una tendencia muy grave, pero también tiene un lado esperanzador, como es que denota la mayor concienciación que existe entre las jóvenes que sufren violencia por parte de su pareja, que les ha llevado a acudir más a la policía, el fiscal o al juzgado para denunciarlo. La respuesta de la justicia fue positiva. Fiscales y magistrados de menores ordenaron medidas urgentes de protección para nueve de cada diez víctimas que se las pidieron. De los enjuiciados por estos delitos, el 75% fueron españoles y el resto de otros países.

El notable aumento de las agresiones machistas en la adolescencia es uno de los elementos más preocupantes del balance con el que se radiografía esta lacra. Los datos aportados por los tribunales apuntan a que comienza a emerger parte del iceberg de estos delitos. Las denuncias aumentaron un 12% y dejaron a la luz una media diaria de casi 500 víctimas, 176.380, exactamente, a lo largo de los doce meses del año.

Las suspensiones de visitas se duplican en un año gracias a la reforma legal que obligó a acordarlas para frenar la violencia vicaria

La emergencia de agresiones elevó en 2022 la tasa a 73 maltratadas por cada 10.000 españolas, siete más que solo un año antes. El dato más negativo es que los familiares que se mojan denunciando al violento son cada vez menos. No desvelaron ni al 1,83% de los nuevos casos. Las autonomías con más víctimas en relación a su población femenina son, con mucha diferencia, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, y los que menos tasa de violencia acumulan son País Vasco, La Rioja y Asturias.

Los ataques y vejaciones no paran de crecer, pero la respuesta de policía y jueces es cada vez más eficaz y contundente. Los tribunales españoles batieron el año pasado el récord de condenas a maltratadores. Impusieron penas al 77,5% de quienes se sentaron en el banquillo. Seguramente ayudó el hecho de que las mujeres que se acogieron al derecho a no declarar contra su marido bajaron del 10% (9,5%), la menor cifra histórica, gracias a la reforma legal que ya no autoriza la dispensa si se ha firmado una primera declaración acusatoria ante la policía o el instructor.

Más alejamientos

Más eficacia también denota el recuento de medidas cautelares. Jueces y fiscales acordaron siete de cada diez órdenes de protección solicitadas por la víctima, un 5,2% más que el año anterior. Gracias a ello estas mujeres estuvieron protegidas por 24.000 órdenes de alejamiento y por un número muy similar de prohibiciones al agresor de comunicar con ellas por cualquier medio o sistema.

Un mayor compromiso de la justicia alcanza también a los hijos de los posibles maltratadores. El criterio que sostiene que un maltratador no puede ser un buen padre se aplica cada vez más a rajatabla. En 2022 los jueces acordaron el doble de suspensiones del régimen de visitas, 4.100, que un año antes, gracias a la aplicación de la reforma legal aprobada en junio de 2021, que indica que si hay indicios de que los menores están inmersos en un ambiente de violencia de género se debe cortar de inmediato el contacto del agresor con los niños, suspendiendo las visitas durante la investigación y retirándole la patria potestad en caso de condena.

Las suspensiones de guarda y custodia a los procesados se acordaron en 2.335 casos, un 59% más. Una y otra cautelar son un vacuna contra la llamada violencia vicaria, la que utiliza el agresor machista para dañar a su pareja o expareja a través de sus seres más queridos, sobre todo cuando no le es posible llegar a ella por otros medios.