Asturias abre la puerta a una lengua oficial

La séptima lengua oficial de España está a punto de nacer. Por primera vez en la historia, el Parlamento asturiano puede llegar a sumar los votos necesarios para que su Estatuto la reconozca como tal. Un único diputado de Foro Asturias tiene la llave. Todos los grupos políticos del Principado han puesto sus cartas sobre la mesa y, tras años de lucha del sector asturianista, se abre la puerta a la cooficialidad del asturiano, que podría sumarse así al castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano y aranés como lengua reconocida.

El único que no ha puesto todas las cartas sobre la mesa es el grupo socialista, con el presidente Adrián Barbón a la cabeza: su estrategia pasa por aprobar la oficialidad primero e involucrar después a todo el arco parlamentario -además de a Podemos e Izquierda Unida, los dos partidos más favorables-- para desarrollar la ley que determinará en qué consiste la oficialidad «amable» que pretende implantarse.

Unos y otros tendrán que mojarse y decidir si aceptan las exigencias del diputado de Foro Asturias Adrián Pumares, con cuyo voto, el que haría el número 27, se lograría la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara que permitirá aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía.

Pumares ha planteado varias condiciones que nada tienen que ver con la situación lingüística de Asturias para dar su voto favorable a la reforma, y por extensión, a la oficialidad de la 'llingua': eliminar en la práctica el impuesto de sucesiones, una línea de ayudas directas a la natalidad de 150 euros al mes por hijo y respetar el convenio de integración ferroviaria de Gijón firmado en 2019 por Foro Asturias, que incluía una situación más céntrica de la estación en la ciudad.

También propone el propietario del disputado voto de la oficialidad que la aprobación de la ley de desarrollo posterior, la que definiría cómo se aplicará efectivamente esa oficialidad, requiera también de una mayoría cualificada de tres quintos: un arma de doble filo que dificultaría su aprobación, pero también su derogación si el equilibrio de fuerzas vira en el futuro hacia la derecha, donde tanto PP como Ciudadanos y Vox se sitúan contrarios a la oficialidad.

Equiparación de derechos

En estos momentos, los opositores suman 18 votos -incluido el del otro diputado que Foro Asturias obtuvo en las elecciones, Pedro Leal, que fue expulsado de la formación por desavenencias con la actual dirección-, frente a los 27 que pondrían fin a una reivindicación histórica del asturianismo: que la llingua asturiana se equipare al castellano en cuestión de derechos, tal y como prevé la Constitución en su artículo 3: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos», recordó el propio Barbón ante los diputados de la derecha, recordándoles que la Carta Magna está para cumplirse.

Propuestas esas, las de Foro que, aclaró Pumares, no son exigencias, sino un punto de partida para negociar con el resto de partidos en busca de un acuerdo lo más amplio posible. Adrián Barbón, cuya hoja de ruta siempre fue aprobar primero la oficialidad en el Estatuto y negociar después la ley que desarrollase un modelo en el que primase la voluntariedad sobre la obligatoriedad, cogió el guante y se lo lanzó al resto de grupos, incluidos sus aliados naturales de la izquierda: el PSOE quiere que sean ellos quienes acepten o no esas peticiones, que sobre todo en el caso de la bajada de impuestos, no son marca de la casa de la izquierda. De hecho, desde Asturias siempre se criticó la política de Ayuso en Madrid en este sentido.

Barbón no pierde ocasión para recordar que «el Gobierno de Asturias va a mantener su apoyo a la oficialidad del asturiano y el eonaviego» -la variedad lingüística que se habla en el occidente de la región- «porque es la mejor manera de evitar la desaparición de ambas lenguas». Así se incluyó en el programa electoral con el que ganó las elecciones en 2019. El PSOE apuesta por esa cooficialidad «amable», adaptada a la realidad lingüística de Asturias y con unas líneas que él mismo expuso en la Junta General a preguntas de los grupos parlamentarios: el conocimiento del asturiano no será obligatorio para acceder a la función pública ni lengua vehicular en la educación. «Una oficialidad tendente a la protección de los derechos de los 'falantes', no a la obligatoriedad», aclaró en su discurso, que pronunció en parte en asturiano.

De hecho, esas son las líneas que marca también la ponencia marco del 33 Congreso de la Federación Socialista Asturiana, que se celebrará en diciembre, haya o no oficialidad: reforzar la promoción y el uso público del asturiano; reconocer las especialidades docentes y promover un título de grado en Filología Asturiana; rotulación en bilingüe de las dependencias administrativas; formación voluntaria en asturiano del personal público; presencia de esta lengua en foros nacionales e internacionales; promover su uso en los ayuntamientos; favorecer su presencia en la oferta cultural y de ocio; normalizar el uso de la toponimia tradicional en las administraciones, y reconocer el derecho a recibir contenidos e información en asturiano en los medios de comunicación públicos. Medidas que se pueden desarrollar el marco de la Ley de Uso y Protección del Bable/Asturiano de 1998. Aún así, en el Congreso socialista se defenderá la declaración de cooficilidad.

Oposición

La derecha lleva meses mostrando sus argumentos en contra para frenar una reforma que, mantienen, no cuenta con el respaldo social necesario. Esgrimiendo los riesgos del nacionalismo, señalando que la lengua que se quiere aprobar no es la que se habla en la calle y alegando el riesgo de discriminación, buscan evitar lo que consideran un despropósito. Y no solo desde sus filas, donde hay partidarios de la oficialidad, sino también por algunas voces cercanas al partido socialista se ha planteado la posibilidad de someter la oficialidad a referéndum. Posibilidad que Barbón rechaza: «No cabe jurídicamente». Asturias carece de una Ley de Consultas que lo ampare, señala, y el presidente no está obligado a afrontar esa prueba de fuego.

Asturias no es Cataluña ni Barbón es Puigdemont, desliza el presidente. Él prefiere mirar a Galicia, donde recuerda, fue el PP quien aprobó la oficialidad. Él ha usado el asturiano en todos los discursos clave de la legislatura, incluida su toma de posesión. Y proclama orgulloso que defiende la lengua «de nuestros güelos y güelas».