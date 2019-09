Asignaturas pendientes En Portugal se habla de milagro educativo, cuando sencillamente se consensuó una ley general de educación y se puso el énfasis en la enseñanza pública, la disminución de las ratios y la gratuidad de los libros de texto LUIS ÁNGEL RUIZ DE GOPEGUI Periodista Domingo, 1 septiembre 2019, 23:37

Con esto del cambio climático, la Naturaleza se ha vuelto incierta. Las golondrinas volvieron en primavera, pero ¿cuándo se irán? Y nuestras utopías, ¿se mantendrán? Para algunos, el año propiamente dicho empieza en septiembre, con la vuelta a la normalidad administrativa, política, judicial y, sobre todo, escolar, tras las vacaciones más o menos largas y cálidas. Y, encima de la mesa (material y mental) los trabajos pendientes, los proyectos ilusionantes, los ánimos de mejorar el statu quo particular y general; y los estudiantes, de vuelta a los exámenes. Ya, claro, nos referimos a la Educación, uno de los aspectos más importantes y cruciales en la vida de las personas, en la formación e instrucción de los jóvenes, el sustrato del futuro de una nación, palabras que repetimos de vez en cuando y, sobre todo, en los inicios del curso y que han perdido vigencia de tanto manosearlas. Miles de páginas, miles libros, miles de ideas reposan en los anaqueles de las bibliotecas y en las cabezas pensantes de los pedagogos, sociólogos, filósofos y educadores en general. Y, del dicho al hecho… ¿Cuántas veces se ha reconocido que es necesaria una nueva ley de Educación en España, consensuada al máximo por las fuerzas políticas? ¿Cuántas veces se ha reflexionado sobre la trascendental importancia que recae en los maestros, profesores, educadores en general? Ellos son lo que pueden contribuir a abrir caminos en las cabecitas infantiles, conocimientos e ideas, que llevarán para el resto de sus vidas y que pueden marcar sus trayectorias. Una tarea, una profesión, un oficio, que debería mimarse por el conjunto de la sociedad.

Y cuántas veces se ha escrito y hablado sobre el cuidado que hay que tener en la formación de esos profesores, con salarios justos, proporcionales a la importante labor que desarrollan. Pero muchas veces oímos y leemos quejas desde este sector profesional, en donde cunde el desánimo y el paulatino abandono de sus tareas, en detrimento de los jóvenes que deben recibir el sustrato de sus comportamientos futuros. Algo falla, por consiguiente, sin que se pongan remedios perdurables y no parches con cada gobierno que llega. Pero, sin olvidar que la principal carga en la educación moral –ética– corresponde a las familias, a los padres. Por la sociedad de consumo imperante, por las necesidades materiales diarias, muchos padres delegan exclusivamente en la escuela la educación de sus hijos. Y volvemos a las preguntas repetitivas y ancestrales: ¿Cuándo vamos a separar de una vez la enseñanza religiosa de las escuelas? Prestigiosos sociólogos –y teólogos– sostienen que la religión, fuese la que fuese, debe pertenecer al ámbito privado –familias, congregaciones, iglesias–, y alejarla de los adoctrinamientos en los colegios públicos. Pero seguimos mareando la perdiz.

En Portugal se habla de milagro educativo, cuando sencillamente se consensuó una ley general de educación y se puso el énfasis en la enseñanza pública, la disminución de las ratios y la gratuidad de los libros de texto, medidas algunas que, en España, y de distintas maneras y en distintas comunidades, se aplica casi de forma general. (Extremadura ha realizado una importante inversión en este último apartado).

Pero aquí, hablamos de España, no se ha producido el 'milagro'. En Portugal se invierte en Educación un 5,5% del PIB, muy por encima de la media española, y han resuelto la disyuntiva entre educación pública y privada: «Los colegios concertados deben existir donde no hay escuela pública», algo en teoría aceptado en España pero que no se aplica. Otras medidas como 'aprendizaje continuo' con 'profesores cercanos' también tratan de implantarse en nuestro país, con diferentes -cuando no decepcionantes- resultados.

Llega septiembre, y las notas de los exámenes para las asignaturas pendientes parecen que no van a alcanzar el aprobado.