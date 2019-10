Asesinos en serie Los cinco sicarios y el empresario, durante el juicio en el que resultaron condenados a prisión. :: afp Un empresario chino que encargó a un sicario la muerte de un rival nunca imaginó que daría lugar a una cadena de subcontrataciones que acabó en chapuza. Todos los implicados han terminado en la cárcel JAVIER GUILLENEA Sábado, 26 octubre 2019, 20:12

Uno de los riesgos de las subcontratas es que al final se tiren tanto los precios que el resultado acabe siendo una chapuza. Sucede cuando una empresa le encarga un trabajo a otra y esta a una tercera, y esta otra a una cuarta... y así hasta que el encargo cae en manos de vaya usted a saber quién. Y, claro, con tanto intermediario, es difícil matar a una persona. Es algo que se aprende en primero de capitalismo, pero en China aún están en los comienzos del curso y no han llegado a esa lección. Si Tan Youhui lo hubiera sabido, se habría encargado él mismo del trabajo y quizá todo habría salido a pedir de boca para él, aunque no para el hombre al que odiaba.

Tan Youhui es un empresario de la región china de Guangxi al que le iba muy bien en el mercado textil hasta que le salió un competidor. Esta persona, a la que se le ha identificado con el nombre de Wei, emprendió en 2013 acciones legales contra la firma de Tan. Tras una larga batalla judicial y harto de perder dinero en abogados, el demandado decidió que ya era hora de que su competidor pasara a mejor vida y, de paso, dejara de molestarle, así que se puso manos a la obra.

Lo que hizo en realidad fue poner la obra en otras manos, porque contactó con un asesino a sueldo de nombre Xi Guangan, al que pagó 250.000 euros por acabar con la vida de Wei. Por si esta cantidad no bastara, también le prometió un plus de 125.000 cuando el trabajo se hubiera realizado a satisfacción de la parte contratante.

MAL NEGOCIO 375.000 euros es el dinero que el empresario prometió al primer sicario. Esta cantidad quedó reducida a 13.000 en el último eslabón de la cadena. lAS CONDENAS. Tan Youhui fue sentenciado a cinco años; Xi Guangan, a tres años y seis meses; los dos Yang, a tres años y tres meses; Mo Tianxiang, a tres años; y Ling, a dos años y siete meses.

Tan Youhui lo tenía todo muy bien pensado, pero si hubiera pedido referencias de su subcontratado le habrían dicho que no era tan buen asesino a sueldo como parecía. Quizá por pereza, o puede que para no mancharse las manos de sangre, Xi Guangan decidió encargar la misión a un segundo sicario, Mo Tianxiang, al que ofreció el dinero del plus. Por supuesto, no le dijo nada de los otros 250.000 euros. Desde el punto de vista empresarial, la jugada era perfecta.

Pero Mo también tenía alma de negociante y pensó que no estaría mal hacerse con un capitalito sin moverse de casa y sin matar a nadie, que siempre es un engorro. Buscó a un conocido, un tal Yang Kangsheng, y le ofreció 35.000 euros por cometer el asesinato. El nuevo subcontratado aceptó sin dudar y comenzó a planear el crimen, como buen profesional que se suponía era.

En el último momento

Lo primero que hizo no es ninguna novedad a estas alturas de la historia. Yang se puso en contacto con su tocayo Yang Guangsheng y le prometió 25.000 euros por acabar con Wei. ¿Y qué hizo Guangsheng? Pues hablar con Ling Xiansi, otro sicario, para que hiciera el trabajo por 13.000 euros, el 5% del precio inicial.

Si la cadena de subcontrataciones hubiera seguido, quizá habría surgido alguien dispuesto a matar por cincuenta euros y una cena en un restaurante chino, pero no fue así. En lugar de buscar a otro asesino, Ling se dispuso a ejecutar él mismo el trabajo y, haciéndose pasar por un proveedor, se citó con Wei en una cafetería con la intención de acabar con él allí mismo.

Al parecer, Ling era mal asesino pero mejor persona. En el último momento se arrepintió y le confesó al empresario que alguien había puesto precio a su cabeza. La única manera de salir del atolladero, le propuso, era que fingiera su defunción. Y eso fue lo que hicieron. Wei no tuvo más remedio que hacerse el muerto y posar amordazado y atado en el suelo como si hubiera sido realmente ejecutado por Ling, quien le sacó una foto para dejar constancia. La imagen no tardó mucho en pasar de sicario en sicario hasta llegar a las manos de Tan Youhui, el empresario rival, que suspiró con satisfacción al observar un trabajo tan bien hecho. No tardaría en saber que el presunto cadáver estaba en ese momento de camino a la comisaría de Policía más próxima.

Semanas más tarde, Tan y los otros cinco fueron detenidos. Un tribunal los absolvió en 2016 por falta de pruebas, aunque en un segundo juicio fueron condenados a penas de entre cinco y dos años de prisión. Tuvieron suerte de que la chapuza no esté tipificada como delito.