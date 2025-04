Cristian Reino Barcelona Jueves, 25 de mayo 2023, 14:06 Comenta Compartir

Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato a un hombre, preso en la cárcel de Brians, en Barcelona, que en octubre de 2020 mató a otro preso en el patio del penal. El jurado ha emitido su veredicto por unanimidad. Será ahora el juez el que fijará la pena de cárcel para Luis García de Santiago. Pero las partes, Fiscalía, acusación particular y su defensa, pactaron una pena de 24 años de cárcel por asesinato con alevosía.

Él mismo admitió durante el juicio que le mató y además quedó todo reflejado en las cámaras internas del penal: «Lo asesiné por encargo y por ética», afirmó durante la vista. «Cuando me encargan un trabajo, lo hago. A mí me matarán o seguiré matando. No puedo andar suelto en el patio de la cárcel», afirmó. No dijo quién le ordenó que cometiera el crimen, pero sí que mató a la víctima por ética, pues estaba preso por haber cometido un delito de prostitución de menores. Aplicó la 'ley de la cárcel' porque era un «violador de niños». «Enemigo sorprendido, enemigo vencido», aseguró.

Con un cuchillo, asestó decenas de puñaladas mortales en el corazón, pulmones, hígado y carótida. Relató con absoluta frialdad el crimen. «No recibí dinero, fue por ética. Lo maté, ya se ha visto en la grabación. ¿Me ensañé? Sí, solo me aseguré de su muerte». Los peritos médicos que intervinieron en el juicio concluyeron que «no padece ninguna patología o transtorno». El reo ya cumple una pena de 18 años por el asesinato de su tío y tenencia de armas.

La Generalitat pagó 312.000 euros en concepto de responsabilidad civil a los familiares de la víctima, un joven de origen rumano. La administración catalana, titular de las cárceles en Cataluña, admitió que no pudo garantizar la seguridad del fallecido en el penal ni pudo evitar la entrada del cuchillo con el que el acusado asesinó a la víctima.