HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 28 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del domingo 28 septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:52

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 28 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Quizá conozca a alguien con quien conectará enseguida. Si utiliza bien los recursos, la fortuna le sonreirá. Ese nuevo compromiso laboral le reportará beneficios. Intente quererse más.

Tauro

Una nueva persona aportará cambios sentimentales a su vida. Lea con detenimiento todos los escritos que firme. En el trabajo, las cosas marchan bien. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.

Géminis

Quedará atrás un periodo de dispersión y confusión amorosa. Planifique bien sus cuentas, hay gastos imprevisibles. Si quiere avanzar laboralmente, pida ayuda. No cargue pesos excesivos.

Cáncer

Interpreta mal a su pareja y se imagina cosas que no son. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. El sentido del humor es importante hasta en el trabajo. Algún mareo a causa de tanta actividad.

Leo

Piense menos y déjese llevar por sus instintos amorosos. Jornada próspera para su economía. Le interesa buscar una mayor estabilidad laboral. El cansancio y la falta de sueño pueden agotarle.

Virgo

Recibir amor está muy bien, pero también hay que darlo. Posibilidad de recibir buenos dividendos. Relaciónese con sus compañeros de trabajo. Cuide sus ojos.

Libra

Se ha abierto una brecha en su relación de pareja. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Importante encuentro profesional de cara al futuro. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Escorpio

Jornada propicia para un encuentro sentimental. Consulte a un experto en asuntos financieros. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir profesional. Si está algo desanimado, vístase de colores vivos.

Sagitario

Está en un buen momento afectivo. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. No magnifique sus problemas de salud y resuélvalos.

Capricornio

No tenga miedo a perder a su amor. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Si está pendiente de un nuevo trabajo, la fortuna le sonríe. Cuidado con esas molestias lumbares.

Acuario

Día perfecto para rematar una conquista. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. La intuición será su mejor aliada en el trabajo. No tendrá ningún problema de salud.

Piscis

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar. Cuidado con las próximas operaciones financieras. Puede que, al final, encuentre ese trabajo que tanto le gusta. Sería saludable un fin de semana casero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  3. 3 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  4. 4 La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar
  5. 5 Paralizan la exhumación de víctimas en la mina La Paloma de Zarza la Mayor
  6. 6 El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida
  7. 7

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  8. 8 Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo
  9. 9 Esta es la previsión del tiempo para el fin de semana en Extremadura: vuelven las lluvias
  10. 10 En estado critico una chica de 14 años tras ser atropellada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 28 de septiembre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 28 de septiembre de 2025