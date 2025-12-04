HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 5 de diciembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del viernes 5 de diciembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:01

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 5 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

Jornada favorecida con las flechas de Cupido. Buen momento económico. Le conviene prestar atención a sus compañeros de trabajo. En cuanto a su salud, todo normal.

Tauro

Quiérase más y recupere la autoestima. Jornada propicia para acuerdos económicos. Si va a firmar algún contrato de trabajo, léalo bien. Carencia de vitaminas en su alimentación.

Géminis

Es probable que aparezca un nuevo idilio, no se fíe. Un ingreso extra le saca de ciertos apuros económicos. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Evite los ambientes secos.

Cáncer

El amor será el aspecto más brillante del día. Medite ese cambio de banco. Pasados unos meses se alegrará de la decisión que tomó en su trabajo. Para iniciarse en el deporte, vaya muy despacio.

Leo

Deje de sufrir por unos celos infundados. Resuelva todas las cuestiones económicas pendientes. En sus manos caerá un proyecto laboral muy estimulante. Las cenas no deben ser copiosas.

Virgo

Un admirador se pondrá un poco pesado, háblele claro. Cuenta con abundantes recursos para abrir un negocio. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. El aburrimiento le jugará una mala pasada, relaciónese.

Libra

Dentro de muy poco surgirán nuevas relaciones afectivas. Buen momento para los asuntos económicos. Jornada muy positiva en el trabajo. Ejercicio moderado, no intente ponerse en forma en dos días.

Escorpio

El entendimiento con su pareja es perfecto. Buen momento para invertir en una vivienda. Súbase al carro tecnológico o se quedará atrás. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

Sagitario

Timidez y reserva en todas las cuestiones sentimentales. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Momento perfecto para hablar de sus ambiciones profesionales. Cúrese de una vez ese catarro.

Capricornio

Envíe flores a esa persona tan especial. Cuidado con el exceso de gastos caprichosos. Día estupendo en el ámbito laboral. Demasiadas preocupaciones en su cabeza.

Acuario

Irradiará una simpatía natural que resultará irresistible. Su mala situación económica no llega a ser grave. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Le preocupa su salud, cuídese más.

Piscis

Poco centrado para los asuntos del amor. Van a pedirle dinero de una forma descarada. Esa gran capacidad de trabajo, ha llegado a sus jefes. No abuse de los medicamentos para dormir.

