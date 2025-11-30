HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 1 de diciembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del lunes, 1 de diciembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:01

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este lunes, 1 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

Esa capacidad de diálogo le acerca a su pareja. Su economía deja mucho que desear. Ambiente laboral complicado, actúe con cautela. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.

Tauro

Los amigos serán hoy fuente de inspiración y de alegría. Pague sus deudas ahora que todavía puede. Hoy tendrá magníficas noticias a nivel profesional. Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.

Géminis

Controle su mal humor o estropeará posibles relaciones. Esas últimas inversiones serán beneficiosas. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Cáncer

Existe la posibilidad de que le den calabazas. No se agobie por el dinero, sus familiares le avalan. Luche por aquello que pueda mejorar su trabajo. Cuidado con el sol, proteja su piel.

Leo

La compenetración con su pareja es total. Gran momento económico. Buen día para enviar el currículum. Debe cuidarse física y psíquicamente.

Virgo

Atracción especial hacia una persona. Es posible que pronto le llegue una inyección de dinero. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Sepa cuál es la causa de sus problemas de estómago.

Libra

Jornada que le permite recomponer su relación. Posible cambio de residencia, ¡ojo con los gastos! Su entorno laboral está dando los frutos tan deseados. Esa obsesión por los problemas de salud pasará.

Escorpio

Un amigo puede defraudarle. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. Ninguna enfermedad de importancia acecha su salud.

Sagitario

Ambiente de entendimiento y amor. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Sea más metódico en su trabajo. Mayor atención a su cuerpo, debe cuidarse con las comidas.

Capricornio

Quite tiempo a la profesión para atender al corazón. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. En el trabajo, más de ocho horas es excesivo. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

Acuario

Probablemente aparecerá en su vida alguien muy especial. Está en racha, todo lo que toca se convierte en oro. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. No le faltan energías para reanudar la actividad deportiva.

Piscis

Pareja, familia y amigos caerán rendidos a sus encantos. Evite contraer nuevas deudas. Estará fuera de un nuevo proyecto laboral, no se desanime. Físicamente, bien; mentalmente, confusión.

