HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 29 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del sábado, 29 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R. H.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 29 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

Conocerá a alguien encantador y revivirá. Para evitar problemas, controle los gastos. Intente ser más organizado en su trabajo. No haga muchos esfuerzos o tendrá lumbago.

Tauro

El agobio no es bueno para la convivencia con su pareja. Déjese de tacañerías y concédase algún capricho. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. Puede sufrir una conjuntivitis, acuda al oftalmólogo.

Géminis

No descuide a sus amigos, serán importantes en su futuro. Ese regalo a un ser querido tendrá que esperar. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Piense en dejar de fumar, es el momento.

Cáncer

Preste atención a esa persona que de momento no le atrae. Esas inversiones a largo plazo resultarán excelentes. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. No olvide que el ocio es fundamental para la salud.

Leo

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. Evite caer en un excesivo celo profesional. Sus pies le pueden dar más de un disgusto, procure cuidarlos.

Virgo

Ocasión propicia para conquistas sentimentales. El dinero le va a tener algo pensativo. Seguirá en racha de prestigio profesional. Su dieta debe ser lo más equilibrada posible.

Libra

Ponga los pies en la tierra y no sea tan enamoradizo. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Si quiere subir el ritmo de sus ejercicios, consúltelo.

Escorpio

Debe conservar la calma y dialogar más con su pareja. Evite los excesos económicos. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Sagitario

Abra su corazón al amor, le irá bien. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Puede que, al final, encuentre ese trabajo que le gusta. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Capricornio

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Día de abundancia económica, concédase algún capricho. Ser perfeccionista le llevará a mejorar en su trabajo. Sea consciente de hasta dónde llegan sus energías.

Acuario

En los amigos encontrará todo el cariño que se merece. Por fin llega la estabilidad a su economía. Jornada para aceptar nuevos retos en su trabajo. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.

Piscis

Demuestre mayor cariño a las personas que le importan. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  2. 2

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  3. 3 El sorteo de La Primitiva deja 53.443,20 euros en Extremadura este jueves
  4. 4

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  5. 5 Los cuerpos de seguridad de Plasencia denuncian agresiones a sus agentes
  6. 6 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  7. 7 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  8. 8

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  9. 9

    Parra, el todopoderoso dueño del CD Badajoz que prometió la Champions y acaba condenado a siete años de cárcel
  10. 10 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 29 de noviembre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 29 de noviembre de 2025