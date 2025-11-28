Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 29 de noviembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario del sábado, 29 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R. H. Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:42 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 29 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Conocerá a alguien encantador y revivirá. Para evitar problemas, controle los gastos. Intente ser más organizado en su trabajo. No haga muchos esfuerzos o tendrá lumbago.

El agobio no es bueno para la convivencia con su pareja. Déjese de tacañerías y concédase algún capricho. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. Puede sufrir una conjuntivitis, acuda al oftalmólogo.

No descuide a sus amigos, serán importantes en su futuro. Ese regalo a un ser querido tendrá que esperar. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Piense en dejar de fumar, es el momento.

Preste atención a esa persona que de momento no le atrae. Esas inversiones a largo plazo resultarán excelentes. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. No olvide que el ocio es fundamental para la salud.

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. Evite caer en un excesivo celo profesional. Sus pies le pueden dar más de un disgusto, procure cuidarlos.

Ocasión propicia para conquistas sentimentales. El dinero le va a tener algo pensativo. Seguirá en racha de prestigio profesional. Su dieta debe ser lo más equilibrada posible.

Ponga los pies en la tierra y no sea tan enamoradizo. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Si quiere subir el ritmo de sus ejercicios, consúltelo.

Debe conservar la calma y dialogar más con su pareja. Evite los excesos económicos. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Abra su corazón al amor, le irá bien. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Puede que, al final, encuentre ese trabajo que le gusta. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Día de abundancia económica, concédase algún capricho. Ser perfeccionista le llevará a mejorar en su trabajo. Sea consciente de hasta dónde llegan sus energías.

En los amigos encontrará todo el cariño que se merece. Por fin llega la estabilidad a su economía. Jornada para aceptar nuevos retos en su trabajo. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.

Demuestre mayor cariño a las personas que le importan. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

Temas

Horóscopo de HOY