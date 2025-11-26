HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 27 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del jueves, 27 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:43

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 27 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

La incertidumbre reinará en el plano sentimental. No despilfarre el dinero en caprichos. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. Todo en orden en su sistema nervioso.

Tauro

Percibirá que es muy querido por las personas de su entorno. No se agobie por el estado de sus cuentas, pronto mejorarán. En lo que al trabajo se refiere, las aguas estarán revueltas. Está en plena forma y rebosa energía.

Géminis

Grandes cambios en cuestiones amorosas. Dude de esa inversión que le están ofreciendo. Por fin capta ese nuevo cliente tan importante. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

Cáncer

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Molestias de tipo circulatorio.

Leo

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Cuide su cartera porque le pueden dar un sablazo. Le conviene dar un giro radical a su vida profesional. El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional.

Virgo

Mire en su interior y cambie actitudes desagradables. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. Cuidado con lo que ingiere, podría padecer un cólico.

Libra

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Compre un décimo de lotería, tendrá suerte. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. Su buen humor acelera su recuperación.

Escorpio

Una sonrisa como la suya a tiempo, será una victoria. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. No se comprometa a tareas laborales que no puede cumplir. Sus fuerzas físicas han llegado al límite.

Sagitario

Romántico y detallista con su pareja. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. El agobio no es bueno para terminar el trabajo a tiempo. La prevención sanitaria mejorará su calidad de vida.

Capricornio

Es capaz de disolver tensiones en su relación amorosa. Trámites burocráticos retrasan el cobro de un dinero. Recibirá una importante oferta de trabajo. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.

Acuario

Está jugando a un juego amoroso arriesgado. Recuerde, una pequeña donación salva vidas en muchos países. No establezca parcelas de poder en el entorno laboral. Le sentará muy bien salir a pasear.

Piscis

Los astros le ayudarán a superar la crisis amorosa. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sea consecuente con sus decisiones de trabajo. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.

