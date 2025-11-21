HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 22 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del sábado, 22 noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:09

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 22 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

Su carácter positivo le ayuda a entablar nuevas amistades. Procure ahorrar un poco más. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Tauro

Ábrase a nuevas formas de conocer gente. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Valore las oportunidades profesionales y decida. Un buen estado de salud le acompaña en todo momento.

Géminis

Proyecte, en común con sus amigos, más actividades. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados. Surgirán oportunidades de crecer profesionalmente. El estómago le está dando la lata, procure comer poco.

Cáncer

Una pareja es cosa de dos, no lo olvide. Jornada propicia para acuerdos económicos. Aproveche para estudiar algo nuevo. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.

Leo

Puede pasar de la pasión a la ruptura. Los astros favorecen la estabilidad y seguridad económica. El cambio de política de su empresa le beneficiará. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

Virgo

Dentro de muy poco surgirán nuevas relaciones afectivas. Tener negocio propio siempre ha sido su ilusión, láncese. Reconsidere su actitud en el trabajo, no se juegue el puesto. Cuidado con los resfriados, tiene pocas defensas.

Libra

Necesita tiempo antes de abrir a alguien su corazón. Recibe una cantidad de dinero por una comisión. Oportunidad especial en el trabajo, no vacile. Síntomas de un pequeño resfriado.

Escorpio

Los astros favorecen los vínculos afectivos. Verá aumentar sus finanzas. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.

Sagitario

Escuche más a sus seres queridos. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. En el plano laboral, muestre su talento a las personas adecuadas. Su cuerpo le pedirá dormir más de lo habitual.

Capricornio

No caiga en una dependencia amorosa poco recomendable. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Tomará decisiones laborales muy valiosas para el futuro. Temple sus nervios y relájese.

Acuario

Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. Por fin podrá comprarse ese piso. Se están ensanchando sus horizontes laborales. Si se siente más cansado de lo normal, dormir le beneficiará.

Piscis

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Resuelva sus asuntos financieros atrasados. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Es indispensable que practique algún deporte.



