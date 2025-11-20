Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 21 de noviembre de 2025

R.H. Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:55 Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 21 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Céntrese en el presente y en sus proyectos de familia. Superará sin problemas los gastos extras que se avecinan. Se reconocerá su valía mediante un merecido ascenso. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

Gran complicidad con su seres queridos. Ayude económicamente a esa persona que lo necesita. No se lleve los problemas laborales a casa.Moderación con las comidas.

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Pida consejo antes de malgastar su dinero. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud.

Se alegrará de acudir a una reunión social. Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro. Oportunidad de ascender profesionalmente. Haga pilates, fortalece el espíritu.

Estará más sensible y emotivo que de costumbre. No tome decisiones precipitadas en lo financiero. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. Sentido del humor y espíritu constructivo.

Irradiará una simpatía natural que resultará irresistible. Se siente satisfecho con su economía. Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro. Ligeros dolores en las manos.

Sus responsabilidades no las eche sobre su pareja. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Actividad laboral interesante. Unas sesiones de relajación no le vendrán nada mal.

Sentimientos muy encontrados y ganas de divertirse. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. Esa caída alterará su ritmo de vida.

Reencuentro con un antiguo amigo. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Sus compañeros hablan muy bien de usted. Su espalda necesita una puesta a punto y más descanso.

Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. En cuestiones de dinero, se presenta un día prometedor. Evite las rivalidades en su trabajo. Si se inicia en algún deporte vaya poco a poco.

Jornada que le permite recomponer su relación. No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros. Su creatividad le ayudará a ascender en el trabajo. Gozará de un buen estado físico y mental.

El amor le ayuda a romper con la rutina, se sentirá feliz. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Esa nueva tarea le catapultará a un ascenso seguro. Practique un deporte que le guste, active su cuerpo.

