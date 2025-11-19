Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 20 de noviembre de 2025

R.H. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:48 Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 20 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Muéstrese más indulgente, su pareja lo necesita. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Dotes organizadoras en el trabajo. El chocolate no le sienta muy bien, sea prudente.

No ponga barreras afectivas ante todo el mundo. Una boda imprevista desequilibrará su presupuesto. Las disputas en su trabajo le harán tomar una decisión. Estado de buen humor.

Despierta pasiones con su cambio de imagen. No confíe en la llegada de ingresos extras. Día bueno para nuevos contactos y entrevistas. No se preocupe por su salud, es muy buena.

Mantenga una actitud más abierta con su familia. Ha llegado el momento de ahorrar. Reanude el trabajo que hace tiempo tiene paralizado. Flexibilice la espalda con ejercicios.

La suerte le sonríe en el terreno del corazón. Gastará gran parte de sus ahorros en comprar regalos. Intente que en su empresa haya cordialidad. Un pequeño sacrificio en las comidas le devolverá su figura.

Día bastante gratificante en el terreno afectivo. Cuide de su economía y no haga tantos préstamos. Tendrá una promoción profesional. Supere ese temor a una posible enfermedad.

Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. Su economía mejora gracias a ese décimo premiado. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Estará en plena forma.

El amor: romántico, apasionado, e intenso. Se jugará mucho en una operación financiera. Está convirtiéndose en el asesor perfecto para su empresa. Esas clases de natación darán descanso a su espalda.

El contacto con sus amigos será fundamental. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Podrían aparecer pequeños conflictos en el área laboral. La salud está perfecta, no necesita ningún cuidado especial.

Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia. Se sentirá generoso con los que le rodean. Sus expectativas profesionales se verán cumplidas. Un buen remedio para la fatiga mental es estar con los amigos.

En el amor, vivirá momentos verdaderamente mágicos. Llega una tentadora oferta económica, analícela bien. No cometa errores absurdos en el trabajo. Evite que pequeños imprevistos le amarguen la vida.

Recuerde lo fantásticas que son las reconciliaciones. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Su popularidad aumenta en el terreno profesional. Puede sufrir una otitis; cuide de manera especial sus oídos.

