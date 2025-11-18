HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 19 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del miércoles, 19 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:06

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 19 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. En el trabajo, contenga sus impulsos. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Tauro

Arregle las desavenencias sentimentales. No se cree nuevas ataduras económicas. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud.

Géminis

El corazón se inclina más por los amigos que por los amantes. Obtendrá grandes beneficios económicos. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Buen momento para buscar un mayor aporte de energías.

Cáncer

Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. Controle su afán consumista y reduzca sus gastos. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Dosifique mejor sus fuerzas, si no quiere llegar al agotamiento.

Leo

Si tiene quejas en su relación, expóngalas. Buen momento económico debido a los cobros pendientes. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Virgo

Época de romanticismo que desemboca en felicidad. Le pedirán dinero, y no tendrá más remedio que prestarlo. Intente no perder ni una oportunidad en el trabajo. Una escapadita a la playa le recargará las pilas.

Libra

Se vislumbran conquistas amorosas. El panorama económico se presenta sin problemas. Es hora de autoafirmarse ante sus jefes. Para evitar pequeñas molestias físicas, descanse más.

Escorpio

Jornada de euforia, se enamorará. Debe empezar a ahorrar. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. Evite las salidas nocturnas los días laborables.

Sagitario

Deje ya esa actitud egoísta con su pareja. Utilice su sabiduría y no se lance a comprar sin medida. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Remedie los dolores de cabeza y cuello.

Capricornio

Reconozca sus errores a tiempo, revertirá positivamente en su relación. Su economía va bien, disfrútela. Sale victorioso de sus exámenes pendientes. Cuide sus horas de sueño.

Acuario

No ponga a prueba la fidelidad de su pareja; se enfadará. Se solucionan sus preocupaciones económicas. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Unas clases de gimnasia le mantendrán en forma.

Piscis

Pequeño desengaño con alguien de su familia. Mal momento para obtener beneficios. Jornada propicia para cambiar de profesión. El cansancio le impedirá seguir su ritmo habitual.

