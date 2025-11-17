HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 18 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del martes, 18 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:53

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 18 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

Clima conflictivo en el hogar, sea tolerante. Cuidado con arriesgar bienes materiales. Se abre para usted una nueva etapa en su profesión. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Tauro

Sus sentimientos amorosos van a cambiar. Mejora su economía. Se abren nuevas puertas en el terreno profesional. Se está abandonando, procure hacer ejercicio.

Géminis

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. Planifique el modo en el que gastará su dinero. En el trabajo, no se duerma en los laureles. La visita al dentista evitará males mayores.

Cáncer

Evite las peleas sin sentido, intente dialogar. En cuestiones de dinero, los planetas están de su parte. Fomente más las relaciones con sus compañeros. La energía hay que ahorrarla, no le sobra.

Leo

Su sentido del humor le acerca al sexo opuesto. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. Resuelva con paciencia los imprevistos del trabajo. Cuídese como hasta ahora y se sentirá perfectamente.

Virgo

En el amor, su sensibilidad le hará vivir intensamente esa nueva relación. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Tome más calcio en su alimentación.

Libra

Sea más afectivo o podría echarlo todo a perder. En lo económico, progreso y renovación. Intente ser más minucioso con su trabajo. Su salud no requerirá cuidados especiales.

Escorpio

Aumenta la necesidad de estar más tiempo con los suyos. No actúe a la ligera en esa posible inversión. Eleve su autoestima profesional. Su organismo funciona como un reloj, felicidades.

Sagitario

Un cambio en su actitud provocará tensiones en el amor. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Su fidelidad al trabajo es muy apreciada por sus superiores. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.

Capricornio

Quiera y déjese querer. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. Ponga todo de su parte para ser encantador con los clientes. Estupenda salud en general, pero no se descuide.

Acuario

Es el momento para amar y ser amado. Cuidado con los robos y estafas. Oportunidad de progreso profesional. El descanso será fundamental en su vida actual.

Piscis

No tenga miedo ante ese posible amor. Día ideal para aumentar sus ganancias. Laboralmente las cosas pueden complicarse. Haga menos dietas y más ejercicio.

