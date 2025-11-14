HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 15 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario del sábado, 15 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:53

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 15 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

Explique a su pareja qué es lo que le ocurre. Realice esa inversión tanto tiempo aplazada. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. Sus nervios pueden afectar a su estado físico, contrólese.

Tauro

Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja. Es un buen momento para hacer inversiones. Los problemas laborales no se van a resolver hoy. Confíe en los remedios caseros para aliviar sus molestias.

Géminis

Escuche al mundo que le rodea, hay gente que le necesita. La situación económica mejora. Momento idóneo para emprender nuevos negocios. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.

Cáncer

Llegan las relaciones profundas que necesita. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. Procure ser más simpático con los compañeros. La práctica de ejercicio es muy sana para la mente.

Leo

La diferencia de edad puede ser un hándicap en su relación. Posible entrada de un dinero con el que no contaba. Tendrá noticias de su última entrevista de trabajo. Irritación de garganta por exceso de bebidas frías.

Virgo

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Económicamente, no tome decisiones precipitadas. Por fin decide completar su formación profesional. Todo muy bien excepto sus pies, necesitan cuidados.

Libra

Su corazón está predispuesto a aceptar un flechazo certero. Después de los apuros económicos pasados, recapacite. No se precipite ante esas ofertas laborales. Póngase las pilas y muévase, abandone ese sedentarismo insano.

Escorpio

No se encierre en sí mismo; su pareja está para apoyarle. Buen momento para invertir algún dinero en bolsa. Le vendría bien independizarse laboralmente. Intente controlar los ataques de ansiedad.

Sagitario

Su corazón está congelado, pero le llegará el calor. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. Los astros le aportan energía para conseguir sus metas laborales. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

Capricornio

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. Oportuno descansar todo lo que pueda por la noche.

Acuario

Olvídese del reloj y vivirá buenos momentos con sus amigos. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. A lo mejor le ofrecen algún tipo de colaboración laboral. El paseo diario le vendrá muy bien a sus piernas.

Piscis

Tiene mucho protagonismo en su entorno social. No realice inversiones sin la ayuda de un profesional. Personas influyentes en el trabajo le tomarán en cuenta. Ahora puede desechar el hábito, poco saludable, del tabaco.

