
Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 14 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del viernes 14 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:34

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 14 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

No haga promesas amorosas que no pueda cumplir. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Promoción laboral, éxito, e incremento de las ganancias. Hoy se encontrará muy bien, tanto mental como físicamente.

Tauro

Su relación amorosa necesita recuperar la pasión perdida. Los asuntos económicos se resuelven a su favor. Buen momento para trabajar duro y con ganas. Jornada perfecta para reducir el consumo de alcohol y tabaco.

Géminis

Excelentes perspectivas amorosas, aprovéchelas. Su intuición le ayuda a resolver problemas financieros. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. Su salud será bastante buena en el día de hoy.

Cáncer

Su encanto seducirá a quien se proponga. Buen momento en su economía. Defienda sus posturas en el trabajo, pero sin agresividad. Tranquilidad es lo que necesita su cuerpo esta jornada.

Leo

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Es probable que le toque un «pellizquito» en la lotería. Las dudas en su trabajo le harán plantearse nuevos objetivos. Haga dieta de forma controlada.

Virgo

Vida sentimental muy placentera. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Confíe en el logro de sus metas laborales. Tiene las defensas bajo mínimos, vaya al médico.

Libra

Jornada conflictiva con su pareja. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Procure resolver sus problemas laborales. Los nervios no son buenos aliados para su salud.

Escorpio

Déjese cautivar por esa persona que tiene cerca. Que los problemas personales no mermen su economía. Ese nuevo trabajo le robará horas de sueño. Le falta energía, descanse un poco.

Sagitario

Surge una bonita relación que llevará en secreto. No haga inversiones arriesgadas. Luche más para lograr nuevas metas profesionales. Tendencia a somatizar los problemas, procure serenarse.

Capricornio

Su pareja aprecia los detalles cotidianos; no lo olvide. Invierta, compre, venda; los astros le favorecen. Inteligencia despierta, alerta y curiosa en el trabajo. Hace poco tiempo que cuida su salud, tenga paciencia.

Acuario

El orgullo, a veces, hace que nos perdamos muchas cosas. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Con más organización mejorará su rendimiento profesional. Su condición física mejorará si sale a caminar.

Piscis

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Su cuenta corriente crece. Con el apoyo de sus superiores trabajará muy a gusto. Debería caminar más.

