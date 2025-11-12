HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 13 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del jueves 13 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:50

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 13 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

Recibirá buenas noticias de un familiar. Tenga cuidado con los gastos fuera del presupuesto. Siga trabajando duro en su nuevo proyecto laboral. La meditación está muy bien para mantenerse sereno.

Tauro

Evite por todos los medios relaciones tormentosas. Tendrá que tomar una decisión económica importante. Esas dotes de mando son tenidas en cuenta por sus jefes. La actividad realizada estos días le ha restado fuerzas.

Géminis

Goza de una estabilidad sentimental envidiable. No se agobie porque sus acciones hayan bajado, espere. Podría tener problemas con sus subordinados. Los cambios de tiempo le pueden ocasionar neuralgias.

Cáncer

No se enfade por los cotilleos amorosos que le cuenten, ignórelos. Medite bien lo que hace con su dinero, actúe con prudencia. Tiene que estar más pendiente del trabajo y los negocios. Descanso es lo que le está negando a su cuerpo.

Leo

Llegan nuevas y desconocidas experiencias. La temporada de grandes gastos toca a su fin. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. Vigile su presión arterial y controle el sobrepeso.

Virgo

Nuevo idilio con alguien muy joven. Reduzca sus gastos o su economía se resentirá. Venza su timidez si pretende destacar ante sus jefes. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

Libra

El amor le sonríe, déjese querer. Consulte a un experto en asuntos financieros. Suspicacias en el trabajo, serán pasajeras. Si lo necesita, cómprese una mascota.

Escorpio

Mantenga a raya los celos, se pueden volver contra usted. Posibles pérdidas de bienes. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Puede deprimirse a causa de algún ser querido.

Sagitario

En el plano afectivo, aparecerán algunos nubarrones. Su nuevo negocio necesita tiempo, tenga paciencia. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Haga ejercicio y mejorará su humor.

Capricornio

El amor y la amistad se verán reforzados hoy. Tase sus propiedades para saber más de su patrimonio. Colabore con sus compañeros y todo será más agradable. El senderismo mejorará el estado de su organismo.

Acuario

Disputas con su familia por culpa de terceros. Limite sus gastos si no quiere tener problemas económicos. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

Piscis

Se estabilizará pronto una relación para usted importante. Su esfuerzo le reporta unos ingresos extras. Siga adelante con sus iniciativas laborales. Un asesoramiento médico es necesario para mejorar su salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  3. 3 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  4. 4 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  7. 7 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  8. 8 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  9. 9

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  10. 10

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 13 de noviembre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 13 de noviembre de 2025