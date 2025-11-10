HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 11 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del martes 11 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:56

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 11 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

La mejor terapia de pareja será reírse juntos. Los asuntos económicos gozan de buena salud. No dude de sus valores y capacidades laborales. La dieta de adelgazamiento es fundamental para su salud.

Tauro

Recurra a sus amigos si las cosas se enturbian con la familia. Alguien que le quiere compartirá un premio económico con usted. La competitividad enturbiará el ambiente laboral. La expansión mental le ayudará a relajarse.

Géminis

Situación delicada en su relación de pareja. Día excelente para las inversiones. Las decisiones profesionales van a ser muy acertadas. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.

Cáncer

Las cosas no son como se las imagina, dé una oportunidad a ese posible amor. Buen momento para interesarse por el ahorro. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Su estado de salud no sufrirá variaciones importantes.

Leo

Se sentirá sexy y alguien se lo va a decir. Si quiere aumentar sus ingresos, busque alternativas. Las tensiones protagonizarán la jornada de trabajo. La ingesta de hidratos de carbono aporta energía a su cuerpo.

Virgo

No se deje llevar demasiado por el corazón, reflexione. Juegue a la lotería nacional, está de suerte. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. Buen momento para encontrar soluciones a sus dolores.

Libra

Tienda su mano a las personas queridas. No es necesario tanto ahorro, su economía va bien. Estudie todas las estrategias para desarrollar su trabajo. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

Escorpio

Le espera alguna complicación con el otro sexo, paciencia. Se vislumbran progresos en lo económico. Retome algún antiguo proyecto profesional. La vitalidad y la energía se restablecerán pronto.

Sagitario

Gana la confianza de la persona que le interesa. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. El bajo estado de ánimo puede ser por la climatología.

Capricornio

Haga que el día de hoy sea muy especial para su pareja. Reserve el dinero para las cosas realmente necesarias. Buena actuación en el trabajo, sus jefes aplaudirán su labor. Usted no es invencible, así que controle sus energías.

Acuario

En la convivencia, tensiones y riñas. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus cuentas. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Para combatir la tensión diaria, estaría bien darse un masaje.

Piscis

Llega alguien nuevo a su vida, averigüe si es su amor. Interesantes relaciones con personas poderosas. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. Busque una actividad que le motive, lo necesita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  2. 2 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  3. 3 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  4. 4

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  6. 6

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  7. 7 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  8. 8 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  9. 9 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  10. 10 El Mérida desquicia al Castilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 11 de noviembre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 11 de noviembre de 2025