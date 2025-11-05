HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 6 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del jueves 6 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:14

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 6 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

No exija a su pareja cosas que usted no le aporta. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. Compre solamente lo necesario. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.

Tauro

No exija a su pareja cosas que usted no le aporta. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. Compre solamente lo necesario. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.

Géminis

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. No sea tan ostentoso aunque su economía se lo permita. Verá claro los pasos a dar para una futura promoción. Su estómago se resentirá por conflictos emocionales.

Cáncer

No discuta con su pareja por cosas sin importancia. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Tenga cuidado con los esfuerzos físicos.

Leo

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. Sea prudente con los gastos que realiza, nunca se sabe. Procure que el trabajo no se convierta en una adicción. Dosifique el ejercicio físico o de lo contrario abandonará.

Virgo

Antes de confiarse a alguien, cerciórese de su discreción. En el aspecto económico debería ser más realista. El trabajo le ofrecerá bastantes satisfacciones. Aproveche para ponerse en forma.

Libra

No adelante acontecimientos, deje que el amor repose. Mucho cuidado si alguien le pide un aval. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Proteja su piel del excesivo sol.

Escorpio

Facilidad para acercarse al sexo opuesto. Con un golpe de suerte podrá aumentar sus ingresos. Su energía arrolla a sus compañeros, cálmese. Por su salud, descanse todo cuanto pueda.

Sagitario

Habrá un giro en su relación amorosa. Sin problemas económicos. La tónica en el trabajo sigue siendo buena. No olvide tomar sus vacunas.

Capricornio

Corre el riesgo de tener problemas con su pareja. No debe derrochar aunque haya ganado mucho dinero. En el trabajo, hay quien no comprende su actitud. No descuide su revisión anual con el dentista.

Acuario

Se avecina algo que llenará de alegría su vida sentimental. Mala jornada económica, aunque podrá superarla. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. El deporte es una fuente para adquirir fuerza.

Piscis

Tropezará con la negativa de su pareja para ese cambio de planes. Está un poco justo de dinero debido a los gastos extras. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Abandone esa obsesión con la salud, es perfecta.

