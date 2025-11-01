HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 2 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del domingo 2 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:43

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 2 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Magnífico momento para el amor. No arriesgue en inversiones dudosas. En su trabajo, llegará a donde se proponga. Un problemilla doméstico le asalta en sus dulces sueños.

Tauro

Está en un momento ideal para seducir. Prepárese para recibir buenos acuerdos económicos. En el trabajo, superará los obstáculos que surjan. Preste más atención a su dieta.

Géminis

Alguien muy especial le hará vibrar. Escuche a los expertos o tendrá problemas económicos. Su actividad profesional será motivo de satisfacción. Los paseos por el campo contribuirán a erradicar sus nervios.

Cáncer

Muévase con diplomacia en el terreno sentimental. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Se van a producir eventos laborales importantes. En el hogar, conseguirá el descanso que necesita.

Leo

Su vida familiar anda revuelta últimamente. Mal día para correr aventuras inversionistas. Su olfato para los negocios le llevará a buen puerto. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Virgo

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. Debe ser más cauto a la hora de dar préstamos. Cumpla con sus obligaciones profesionales. No maltrate su salud con los excesos.

Libra

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. Sus expectativas en temas económicos no se cumplirán. Le van a ofrecer un trabajo al que no debería negarse. Domine los nervios o su salud se verá afectada.

Escorpio

Día seductor, no habrá quien se resista ante usted. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. Maneje sus asuntos laborales con tacto. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.

Sagitario

Totalmente irresistible, no lo desaproveche. Día apropiado para resolver asuntos financieros. La competitividad laboral aumenta. Durante esta jornada, los astros le acompañan.

Capricornio

Pida ayuda a su pareja, sabrá aconsejarle bien. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Buen día para llegar a acuerdos con sus jefes. Muy buena salud.

Acuario

Esa buena disposición le favorecerá en el amor. Día propicio para su economía. Un compañero le favorecerá para que progrese. Para hacer régimen la fuerza de voluntad es imprescindible.

Piscis

El orgullo le lleva a un alejamiento de su pareja. No se deje llevar por sus instintos consumistas. Las cosas del trabajo van bien, solo es un bache puntual. Puede padecer de cefaleas continuadas.

