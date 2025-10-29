HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 30 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del jueves 30 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:21

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 30 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

La seguridad le obsesiona y le trae problemas con su pareja. Buenas perspectivas en el terreno económico. En lo profesional, recibirá halagos interesados. Las cenas frugales prolongan la vida.

Tauro

No van descaminados esos temores respecto a su pareja. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. La competencia es muy agresiva, esfuércese en su trabajo. Problemas estomacales, coma poco y a menudo.

Géminis

Ponga los pies sobre la tierra en su vida personal. Buen momento para comenzar un plan de ahorro. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Los excesos con la comida le pueden perjudicar.

Cáncer

Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja. Quizá le ofrezcan un viaje que le aportará beneficios. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Procure no frecuentar ambientes muy cargados.

Leo

Aproveche su tiempo libre para estar con su pareja. Gastará dinero en complacer a sus seres queridos. Actividad laboral interesante. Su piel necesita más que nunca de sus atenciones.

Virgo

Actúe como director y protagonista de su vida afectiva. Los asuntos económicos marchan de manera satisfactoria. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. No baje la guardia y haga caso a su médico.

Libra

Está en disposición de dar a su pareja lo que necesita. Evite caprichos superfluos e intente ahorrar un poco más. Tendrá una jornada laboral difícil. El cansancio acumulado puede afectar a su concentración.

Escorpio

En el amor, día muy feliz. Las estrategias económicas dan sus frutos. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Deseos de dejar el tabaco, lo conseguirá.

Sagitario

Timidez y reserva en todas las cuestiones sentimentales. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Para mejorar la situación laboral, fíese de su intuición. Su organismo necesita fruta y verdura.

Capricornio

En el amor, está pisando un terreno muy inseguro. Suerte en los juegos de azar. Medite las propuestas laborales y no se precipite. Tómese en serio lo de hacer ejercicio.

Acuario

Si carece de relación estable, será por poco tiempo. Está siendo víctima de una estafa. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.

Piscis

El amor le sonríe, déjese querer. Sus padres o familiares podrían necesitar un préstamo. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. La falta de sueño debe acabar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 30 de octubre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 30 de octubre de 2025