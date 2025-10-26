HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 27 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del lunes 27 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:23

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este lunes, 27 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. Su encanto personal le servirá para hacer una buena compra. Evite las rivalidades en su trabajo. Su salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.

Tauro

Ordene sus sentimientos y así evitará malentendidos. Hay que aprender a ahorrar. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. Hoy tiene su autoestima por las nubes.

Géminis

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Se está gastando el dinero a lo loco, ya es hora de parar. El cambio de trabajo va a ser muy positivo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Cáncer

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Su trabajo será muy agradable. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Leo

Su pareja está dispuesta a secundar todas sus ideas. Aumentan sus ingresos debido a su intuición. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Malestar físico en forma de jaquecas.

Virgo

Una escapada con su pareja será maravillosa. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Varias entrevistas laborales le tendrán ocupado. Buen momento psicológico.

Libra

Su pareja se dedicará a usted durante toda la jornada. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Laboralmente, tendrá que tomar decisiones importantes. Su organismo funciona perfectamente.

Escorpio

Pueden aparecer conflictos en esa nueva relación. No tiene preocupaciones en el aspecto económico. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Convendría que se hiciera una analítica completa.

Sagitario

Disfrute a tope del amor. Posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Las novedades en el trabajo le pondrán algo nervioso. Problemas intestinales de poca importancia.

Capricornio

Evite discusiones absurdas con su pareja, no llevan a nada. No se cree nuevas ataduras económicas. Encontrará el trabajo con el que siempre ha soñado. Tendrá delicadas las articulaciones..

Acuario

Dedique más tiempo a los asuntos del corazón. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. La sobrecarga de trabajo culminará con éxito. Visite a un oculista para una revisión.

Piscis

No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. Asuma con mayor frialdad los inconvenientes profesionales. Hoy recupera toda la energía perdida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manolo García da un concierto privado en Mérida
  2. 2 La lluvia no frena a 5.600 incondicionales de Horteralia en Cáceres
  3. 3

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  4. 4 La coincidencia de Paco Candela y José Manuel Soto en Plasencia merma la venta de entradas
  5. 5

    La Junta plantea que las grandes residencias estén obligadas a tener farmacia propia
  6. 6 Científicos, juristas, una conserje, un alumno y hasta un rey dan nombre a espacios de la UEx
  7. 7 Binter tendrá vuelos directos entre Badajoz y Tenerife a partir del 1 de diciembre
  8. 8 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  9. 9 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  10. 10

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 27 de octubre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 27 de octubre de 2025