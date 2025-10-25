Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 26 de octubre de 2025

R.H. Sábado, 25 de octubre 2025, 15:31 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 26 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

El amor le acecha en cualquier momento y lugar. Buen día para comprar, vender o invertir. El trabajo en equipo siempre consigue buenos resultados. Su dentadura necesita una revisión urgente.

Muy bien con su pareja. Mejora su calidad de vida, gracias a ese nuevo negocio. Destine más horas a su formación laboral. Volverá a recuperar su equilibrio y su entusiasmo.

Aparecen los celos en su relación. Puede ser la ocasión para jugar a ese número que le gusta. Manténgase alerta en su trabajo. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

Para su familia, usted es lo primero, no lo olvide. Vigile de cerca sus finanzas, aunque no hay riesgos. Gracias a su competencia será quien organice el trabajo a otros. Regálese una cura de sueño.

El corazón tendrá mucho que decir durante todo el día. Tase sus propiedades para saber más de su patrimonio. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Oxigene los pulmones y aclare la garganta.

Pase más tiempo con los suyos, incluida su pareja. Buen momento para zanjar cuestiones económicas. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Momento ideal para abandonar el sillón, muévase.

Estará preocupado, especialmente por su pareja. Cuidado con la economía doméstica, puede descontrolarse. En el trabajo, se siente muy bien con los compañeros. Quizá hoy tenga molestias en la garganta.

Abra su corazón a una nueva relación. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Demuestra su valía y aumenta su prestigio entre sus jefes. Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud.

Su corazón está congelado, pero le llegará el calor. Controle su dinero y evitará sorpresas. Piense si debe o no cambiar de trabajo. Cuídese haciendo deporte y mejor en compañía de un amigo.

Las malas rachas amorosas siempre acaban. Con el dinero, no tome decisiones demasiado precipitadas. Hará su trabajo a conciencia y todos le felicitarán. Su cuerpo necesita más mimos.

Los astros le guiarán hasta el corazón de la persona amada. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Sus ideas serán puestas en práctica en su trabajo. Pensará que nunca se había sentido mejor de salud.

