HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 25 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del sábado 25 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:37

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 25 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Riesgo de aburrirse de alguna relación afectiva. En los negocios no existen los amigos; son clientes. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. Gane la batalla al colesterol y pierda algo de peso.

Tauro

El amor le depara grandes sorpresas. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Solicite un salto laboral, ya ha demostrado su valía. Con su buena salud se creerá capaz de grandes proezas.

Géminis

Aléjese de los enredos amorosos. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Haga caso al médico y cuídese más.

Cáncer

El orgullo le lleva a un alejamiento de su pareja. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. Un paseo diario le vendrá muy bien.

Leo

Noche romántica con su pareja. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Con su imaginación logrará sus metas profesionales. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Virgo

Organice un viajecito divertido con su pareja. Gana lo suficiente para vivir holgadamente. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Cuide las partes más débiles de su organismo.

Libra

No permita que la frialdad se apodere de su relación. Si no tiene cuidado, puede pasar apuros económicos. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. No olvide practicar deporte con más regularidad.

Escorpio

Mejoran sensiblemente sus relaciones afectivas. Los bienes y propiedades le producen beneficios. Contagiará su optimismo en su ambiente de trabajo. No tendrá ningún problema de salud.

Sagitario

Pueden surgir ciertas discrepancias sentimentales. No se agobie por el dinero, sus familiares le avalan. Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado. Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad.

Capricornio

Visita de un amor o un amigo que vive fuera de la ciudad. Le va de maravilla con el plan económico establecido. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

Acuario

Está complaciente al máximo. Debe empezar a ahorrar. Pocas novedades en el plano laboral. Su metabolismo se encuentra ligeramente alterado.

Piscis

Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Las aguas profesionales vuelven a su cauce. Preste atención a su piel hidratándola.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Un fin de semana de lluvias en Extremadura abre la puerta a la llegada de un 'tren de borrascas' atlánticas
  3. 3 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  4. 4 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  5. 5 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  6. 6 Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres
  7. 7 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  8. 8 El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Extremadura
  9. 9

    Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo
  10. 10 Este es el programa completo del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 25 de octubre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 25 de octubre de 2025