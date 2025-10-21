HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 22 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del miércoles, 22 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Martes, 21 de octubre 2025, 16:01

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 22 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente. Día idóneo para las inversiones. Si no tiene trabajo, salir al extranjero puede ser una opción. Preo­cupado por su silueta aprenderá a alimentarse.

Tauro

Disfrutará de sus seres queridos. Tendencia a tirar la casa por la ventana. Oferta de trabajo con mejor sueldo y más responsabilidad. Debe abandonar sus malos hábitos alimenticios.

Géminis

Está inspirado y podrá enamorar a la persona amada. Los asuntos económicos se resuelven a su favor. Tanto jefes como compañeros le van a agradecer su innovación. Realmente tiene más fortaleza de la que piensa.

Cáncer

Abra su corazón al amor, le irá bien. En los juegos de azar, tiene la suerte de cara. No vaya de un trabajo a otro con indecisión. Las preocupaciones le harán creer que está enfermo.

Leo

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. No tome decisiones económicas a la ligera. Recibirá una importante oferta de trabajo. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

Virgo

Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa. Apuros económicos provocados por una sanción. Tiene méritos laborales suficientes para que se le valore más. Moderación con la ingesta de alcohol.

Libra

Buen día para arreglar sus diferencias familiares. Dispone de dinero suficiente para permitirse alguna inversión. Le interesa buscar una mayor estabilidad laboral. Los nervios se adueñan de toda su energía.

Escorpio

Esa persona que le quita el sueño le corresponde. Va a encontrar nuevas maneras de obtener dinero. Descubrirá que cometió un error en el trabajo. Si desea dejar de fumar, este es el momento.

Sagitario

Su corazón tiene mayor capacidad de amar de la que imagina. Podrá permitirse ese capricho que tanta ilusión le hace. No dude en ayudar al compañero que se lo pida. Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo.

Capricornio

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Cuidado con los excesos en los gastos. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese.

Acuario

Las relaciones más estimulantes serán con sus amigos. Pueden aumentar los gastos por traslados o viajes. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

Piscis

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades. Posibles problemas en el trabajo. La lectura ayuda a aclarar la mente.

