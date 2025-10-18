HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 19 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del domingo 19 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:15

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 19 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Su entrega y comprensión hacen que su pareja funcione de maravilla. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco. Ese afán de conocimiento le abre puertas en el trabajo. Si no se cuida a tiempo, podría acumular un gran cansancio.

Tauro

El amor transita por su casa. En cuestiones de dinero, todo va a salir a pedir de boca. Defienda esos proyectos laborales, son interesantes. Los pequeños problemas de salud desaparecen.

Géminis

Vivirá unos momentos de gran dulzura en pareja. Inesperadas ganancias, disfrútelas. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Debería dejar de fumar para mejorar su forma física.

Cáncer

Está confundido, siente una loca pasión poco realista. Cuidado con las próximas operaciones financieras. Las soluciones a sus dudas profesionales están al llegar. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Leo

Muy bien con su familia y amigos. Un ingreso extra le saca de ciertos apuros económicos. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Le falta energía, descanse un poco.

Virgo

En su relación, algo se saldrá del cauce habitual. A partir de hoy pueden surgir muchos gastos. Tómese con calma la avalancha de trabajo de hoy. Evite los hábitos que merman sus facultades físicas.

Libra

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Ayude a ese amigo arruinado, se sentirá bien. Olvide las preocupaciones de tipo laboral, no existen. Oblíguese a un reposo saludable.

Escorpio

Las circunstancias exigen mayor madurez emocional. Procure mantener su tendencia al ahorro. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo. Tranquilidad absoluta, sobre todo mental.

Sagitario

Con paciencia conquistará a la persona que se proponga. Recibe un ingreso extra, posiblemente una herencia. Este trabajo tan intenso es puntual. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.

Capricornio

Su timidez se dejará sentir en sus relaciones. Es hora de ahorrar un poco para ese nuevo proyecto. Frenética actividad laboral. Su dieta alimenticia es caótica, cuídese.

Acuario

Vivirá maravillosos momentos románticos. Hoy los astros le favorecen, pruebe con los juegos de azar. Proposición laboral muy interesante. Cuidado, sobre todo, con la zona lumbar.

Piscis

Está jugando a un juego amoroso arriesgado. Sus recursos económicos empiezan a escasear. Demostrará su valía ante sus superiores. Hoy deberá prestar atención a su estómago.

