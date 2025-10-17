HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 18de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del sábado 18 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:56

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 18 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Querrá vivir la vida con mayor intensidad. En el aspecto económico vive una jornada boyante. Confianza en sí mismo y en su eficacia en el trabajo. El estrés perjudica su salud, aprenda técnicas de relajación.

Tauro

Hoy Cupido le hará una visita. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Verá con mucha claridad la manera de abordar el trabajo. Al practicar tanto deporte, puede haber riesgo de lesiones.

Géminis

Su sentido del humor le encanta a su pareja. Si quiere ahorrar, las marcas blancas son una buena opción. Está en un momento excelente en sus estudios. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.

Cáncer

La búsqueda de un amor ideal hace que se pierda muchas cosas. Recibe cierta suma de dinero procedente de la familia. Deberá asumir mayores responsabilidades laborales. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

Leo

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Buenas noticias económicas. En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.

Virgo

Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.

Libra

Intensidad en amores y desamores. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Buen humor y plena forma física.

Escorpio

Los celos le atormentan, hable con su pareja y aclare las cosas. Sus ahorros se verán multiplicados. Mal momento para cambiar de trabajo. Si hace deporte con frecuencia, controle sus defensas.

Sagitario

Debe ser más comprensivo y cariñoso con su pareja. Sus sueños se cumplen por un ingreso extra de dinero. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Su sistema nervioso se relaja.

Capricornio

Sobre su pareja, procure desechar la desconfianza. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. Su piel necesita cuidados.

Acuario

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Buen momento para invertir. Logre la confianza de compañeros y superiores. Practique ejercicios de yoga.

Piscis

El diálogo con su pareja creará muy buen ambiente. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Bien todos los asuntos profesionales. Irritación de garganta por exceso de bebidas frías.

